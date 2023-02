कर्नाटक के पुत्तूर में गृह मंत्री अमित शाह बोले- ‘कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्यों को रिहा किया’

Amit Shah in Karnataka Puttur: शाह ने कहा, ‘कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्यों को रिहा कर दिया था और पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया।

Amit Shah in Karnataka Puttur: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। (फोटो सोर्स: ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram