कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित किए जाने की निंदा की है। बता दें कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बापू की प्रतिमा को खंडित किया गया था। प्रियंका ने निंदा करते हुए शनिवार (14 सितंबर) को कहा कि महापुरुषों की मूर्तियों पर हमले करके कोई उनकी महानता को जरा भी कमतर नहीं कर सकता। बता दें कि कुछ दिन पहले सहारनपुर में बाबासाहेब आम्बेडकर की एक प्रतिमा को भी कुछ अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ा गया था। इन प्रतिमाओं के तोड़े जाने पर बयान देते हुए प्रियंका ने यह बात कही है।

National Hindi News 14 Sep 2019 LIVE Updates: दिन भर की बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

प्रियंका गांधी का ट्वीटः प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बापू और बाबासाहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किए जाने पर नाराज दिखीं। इस पर उन्होंने कहा, ‘कुछ दिन पहले उप्र में बाबासाहेब आम्बेडकर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। अब जालौन में महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ा गया।’

Jalaun: A statue of Mahatma Gandhi, installed at Sri Gandhi Inter College, was found vandalised. Addl SP Awadhesh Singh says, "The statue has been reinstalled. FIR will be registered and action will be taken. Investigation will be done." (13.09.2019) pic.twitter.com/ApsnghF0CI

— ANI UP (@ANINewsUP) September 14, 2019