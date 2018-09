राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कहा चोर, अमेठी में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस वाले

राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा है। कांग्रेस अध्‍यक्ष के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते अमेठी में बड़ी तादाद में दोनों दलों के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। बीजेपी समर्थक अमेठी से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों दलों के समर्थकों के बीच के टकराव को झड़प में तब्‍दील होते देख मौके पर पुलिसकर्मी भी पहुंच गए और हालात को सामान्‍य बनाने की कोशिश में जुट गए। राहुल गांधी ने 24 सितंबर को अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, ‘नरेंद्र मोदी के जो काम हैं- राफेल, ललित मोदी, विजय माल्‍या, नोटबंदी, गब्‍बर सिंह टैक्‍स…इन सबमें चोरी है। एक-एक कर हम दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चौकीदार नहीं हैं, नरेंद्र मोदी जी चोर हैं।’ राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर हमला बोलने के बाद से ही दोनों दलों की ओर से तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दोनों ओर से एक-दूसरे पर जुबानी हमले बोले जा रहे हैं।

Buy Now

Buy Now

— ANI UP (@ANINewsUP) September 25, 2018

Narendra Modi ke jo kaam hain- Rafale, Lalit Modi, Vijay Mallya, notebandhi, Gabar Singh Tax, in sab mein chori hai: Ek -ek kar hum dikha denge ki yeh jo Narendra Modi chowkidaar nahi hain, Narendra Modi ji chorr hain: Rahul Gandhi in Amethi yesterday pic.twitter.com/7qHSmSBat5

BJP and Congress workers clash in Amethi after Congress President Rahul Gandhi called PM Modi 'Chor' pic.twitter.com/9YZVZQX2QA

— TIMES NOW (@TimesNow) September 25, 2018