कर्नाटक में राहुल गांधी को याद आईं दादी, बोले- जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने दिया था साथ

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक बार फिर से चुनाव प्रचार अभियान की जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने बुधवार (21 मार्च) को चिकमंगलूर में रैली को संबोधित करते हुए दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया। राहुल ने कहा, ‘आपलोगों ने मेरी दादी (इंदिरा गांधी) का उस वक्त समर्थन किया था, जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। आपलोगों को जब भी मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूंगा।’ इंदिरा गांधी ने वर्ष 1978 में चिकमंगलूर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के चेहरे बीएस. येदियुरप्पा पर निशाना साधना नहीं चूके। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन मंच पर उनके साथ वे नेता मौजूद रहते हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं। इसमें बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार (येदियुरप्पा) भी शामिल हैं।’ कांग्रेस अध्यक्ष कई मौकों पर भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी पर हमला कर चुके हैं।

You people supported my grandmother(Indira Gandhi contested from Chikmagalur in 1978) when she needed it the most, I can never forget this. Whenever you need me, I will always be available: Rahul Gandhi #Karnataka pic.twitter.com/NyldEYoEpM

— ANI (@ANI) March 21, 2018