कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अमेठी में राहुल गांधी, रास्ते में टी स्टॉल पर ली चाय की चुस्कियां

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार से दो दिनों के लिए अमेठी दौरे पर रहेंगे। पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद वह पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। राहुल गांधी इस वक्त रायबरेली होते हुए अमेठी जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने एक टी स्टॉल पर रुककर चाय की चुस्कियां भी लीं। उनके साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चीफ राज बब्बर भी मौजूद हैं। राहुल गांधी ने चाय के साथ समोसों का भी आनंद लिया।

कांग्रेस अध्यक्ष के आगमन को लेकर अमेठी में जोरशोर से तैयारियां की गई हैं, लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच पोस्टर को लेकर विवाद भी पैदा हो गया है। दरअसल अमेठी के गौरीगंज रेलवे स्टेशन में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें राहुल गांधी को ‘भगवान राम’ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘रावण’ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। पोस्टर में राहुल अपने हाथों में धनुष-बाण लेकर पीएम मोदी की तरफ निशाना साधते दिख रहे हैं।

Rahul Gandhi at a tea stall in Nigoha near Raebareli. Congress UP Chief Raj Babbar also present pic.twitter.com/5hLY72ijkB

— ANI UP (@ANINewsUP) January 15, 2018