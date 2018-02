चर्चों को पैसा देने पर राहुल गांधी का तंज, बोले- बीजेपी नेता सोचते हैं विधायकों की तरह गॉड को भी खरीद लेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में जोरशोर से चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा राज्य के चर्चोँ को करोड़ों रुपये देने के प्रस्ताव पर तंज कसा है। राहुल ने कहा, ‘बीजेपी यहां आती है और मेघालय के चर्चों को करोड़ों रुपये देने का प्रस्ताव देती है। भाजपा नेता सोचते हैं कि वे कुछ कांग्रेस विधायकों को खरीदकर राज्य में सरकार बना लेंगे। ठीक उसी तरह वे यह भी सोचते हैं कि वे यहां आएंगे और चर्च, धर्म और गॉड को भी खरीद लेंगे। यह बेहद घिनौना है।’ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘कांग्रेस मुक्त’ भारत की तर्ज पर ‘भाजपा मुक्त मेघालय’ का नारा दिया। उन्होंने गारो हिल्स क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘यह चुनाव सिर्फ मेघालय के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा देश देख रहा है कि मेघालय किस तरफ जाएगा। भाजपा के जीतने पर आरएसएस और बीजेपी को समाज को बांटने के अभियान में और बल मिलेगा। इस मसले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मेघालय के निर्णय का पूरे भारत पर प्रभाव पड़ेगा।’ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला बोला। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैँ, लेकिन वह कहां है? आप भाजपा शासित राज्यों को देखिए…वहां न तो विकास है और न ही शिक्षा और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था। वे सिर्फ एक समुदाय और धर्म को दूसरे के प्रति उकसाते हैं।’

BJP comes here & offer crores of rupees to the churches of Meghalaya. Just like they think they can buy some Congress MLA's & form the govt here, they also think they can come here & buy the church, the religion and God. This is disgusting: Rahul Gandhi in #Meghalaya. pic.twitter.com/dZ1Hi9KgFv

