सड़क किनारे कुल्फी खाई, मेट्रो में किया सफर, कर्नाटक चुनाव में ‘आम आदमी’ बने राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के लिए प्रचार-प्रसार करने में बिजी हैं। कांग्रेस के लिए यह चुनाव काफी अहम है और इसे जीतने के लिए पार्टी राज्य की आम जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव को ‘आम आदमी’ टच देने में जुटे हुए हैं। वह आम आदमी की तरह कुल्फी खा रहे हैं, मेट्रो में भीड़ के बीच खड़े होकर सफर कर रहे हैं और लोगों से बातें भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने ट्विटर पर राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह ऐसे सारे काम करते दिख रहे हैं जो एक आम आदमी करता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने कर्नाटक की जन आशीर्वाद यात्रा के तहत बैंगलुरू में नम्मा मेट्रो से सफर तय किया। इतना ही नहीं उन्होंने मेट्रो के अंदर खड़े होकल सफर किया और लाइन में लगकर मेट्रो का इंतजार किया। सफर करते वक्त उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ सेल्फी भी क्लिक करवाई।

इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष आशीर्वाद यात्रा से थोड़ा सा वक्त निकालकर चर्च स्ट्रीट स्थित एक बुक स्टोर गए और वहां से कुछ किताबें भी खरीदीं। लंच के लिए वह कोशी रेस्तरां गए, जहां स्टाफ ने उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीरें दिखाईं।

लंच के बाद राहुल गांधी ने कुल्फी का आनंद लिया। उन्होंने सड़क किनारे दुकान लगाने वाले एक व्यक्ति से इसे खरीदा और उसके साथ तस्वीर भी ली।कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को एक किताब भी गिफ्ट की। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने रविवार को सफाईकर्मियों से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने सफाईकर्मी श्री श्रीनिवास के घर पर नाश्ता भी किया।

Congress President @RahulGandhi takes a break during the hectic #JanaAashirwadaYatre campaign to pick up some books from a bookstore on Church Street. #BengaluruNammaHemme pic.twitter.com/MgfCBwykyW — Congress (@INCIndia) April 8, 2018

Congress President Rahul Gandhi stops by for a post-lunch kulfi in Bengaluru. #JanaAashirwadaYatre #BengaluruNammaHemme pic.twitter.com/KUZyMIGZOF — Congress (@INCIndia) April 8, 2018

बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 12 मई को होगा और मतगणना 15 मई को होगी। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के नेता प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक का दौरा किया। वहीं राहुल गांधी जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने रविवार को अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘जब कर्नाटक में सूखा पड़ा था, तब पीएम मोदी ने बहुत ही कम पैसे राज्य को दिए थे, क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार थी। क्या पीएम मोदी के मुताबिक कर्नाटक भारत का हिस्सा नहीं है? बीजेपी के अध्यक्ष विपक्ष को कुत्ता, बिल्ली और सांप कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई भी नेता कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा।’

