कर्नाटकः कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे मंदिर, सीएम सिद्धारमैया के साथ बजाया ड्रम

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। कैंपेनिंग करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां भी गुजरात की तरह मंदिरों का दौरा शुरू किया है। सोमवार(26, फरवरी) को वे येल्लम्मा मंदिर पहुंचे, यहां उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ परंपरागत रूप से ड्रम बजाया। वीडियो में दोनों लोग जहां ड्रम बजा रहे हैं, वहीं साथ खड़े समर्थक ताली बजा रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने कर्नाटक के चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा उछाला है, माना जा रहा है कि उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी यहां भी मंदिर जाने की रणनीति को धार देंगे।

उधर कर्नाटक दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री खुद को ‘चौकीदार’ बताते हैं, फिर पीएनबी घोटाले पर क्यों खामोश हैं। राहुल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे की पार्टी के अप्रत्याशित रूप से टर्नओवर बढ़ने की बात कहते हुए कार्रवाई न होने पर सवाल उठाया। कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, मगर अपने लोगों को बचाते हैं। अगर उनकी नीयत साफ है तो वे कार्रवाई क्यों नहीं करते।

#WATCH: Congress President Rahul Gandhi and #Karnataka CM Siddaramaiah beating traditional drums at Yellamma Temple, Saundatti in Belagavi. pic.twitter.com/hk5sYLj9mh

— ANI (@ANI) February 26, 2018