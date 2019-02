कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मीडिया से राफेल के बारे में बातचीत की और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला किया। अपनी बातचीत में राहुल ने द हिंदू अखबार की रिपोर्ट का जिक्र किया और मोदी से सवाल पूछा कि पीएमओ ने सामांतर डील क्यों की ? इसके साथ ही राहुल ने मनोहर पर्रिकर का जिक्र करते हुए कहा कि मुलाकात में हमारे बीच राफेल को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। वहीं मीडिया रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार के तत्कालीन डिफेंस सेक्रेट्री जी मोहन ने कहा कि राफेल की कीमत से मेरे नोट का कोई लेना देना नहीं है।

साबित हो गया है कि चौकीदार चोर है: राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला किया। राहुल ने अपने आरोप में द हिंदू अखबार कि रिपोर्ट का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि चौकीदार चोर है। इसके साथ ही राहुल ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारण पर भी आरोप लगाया और कहा कि सीतारमण ने भी झूठ बोला। राहुल ने पीसी में रक्षा मंत्रालय के एक नोट को भी दिखाया।

उल्टा चोर कोतवाल को डांटे: जब पत्रकारों ने राहुल से पूछा कि संसद में पीएम मोदी ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इस पर राहुल ने रिएक्ट करते हुए कहा कि पीएम मोदी दोहरे चेहरे के साथ रहते हैं। एक बार वो चोर बन जाते हैं और एक बार चौकीदार।

