मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रख पाएगी या नहीं इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन आज खारिज कर दिया गया, जिसके चलते विपक्ष कुछ हद तक बैकफुट पर आ गयी है।

यह रिजेक्शन बीजेपी द्वारा मीनाक्षी के खिलाफ महेश केवट को तीसरे उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारकर चुनाव का रुख पलटने और फिर उनके नामांकन पत्रों को कानूनी चुनौती देने के कुछ दिनों बाद आई है। कांग्रेस इस बीच अपने विधायकों को दलबदल से बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। जिसके बाद अब कांग्रेस द्वारा कानूनी विकल्पों पर विचार करने और मीनाक्षी के नामांकन को खारिज करने के फैसले को चुनौती देने की संभावना है।

मीनाक्षी नटराजन ने अपने हलफनामे में एक मामले का पूरा विवरण नहीं दिया

इस विवाद के केंद्र में भाजपा के प्रदेश महासचिव राहुल कोठारी द्वारा दायर की गई आपत्ति थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्रों के साथ प्रस्तुत हलफनामे में एक मामले का पूरा विवरण नहीं दिया था। रिटर्निंग ऑफिसर को दिए गए एक ज्ञापन में, कोठारी ने हैदराबाद की एक अदालत में लंबित एक शिकायत का हवाला दिया । भाजपा के अनुसार, मीनाक्षी को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

भाजपा ने तर्क दिया कि अगर नामांकन दाखिल करते समय कार्यवाही मौजूद थी और फॉर्म-26 हलफनामे में इसका पूरा खुलासा नहीं किया गया तो यह जानकारी अधूरी है। राहुल कोठारी ने चुनाव अधिकारियों से हलफनामे और संबंधित अदालती रिकॉर्ड की जांच करने और तथ्यों को छिपाने या अपूर्ण जानकारी मिलने पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। वहीं, कांग्रेस ने इसका खंडन किया और बीजेपी पर जानबूझकर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया था।

कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक भेजने पर फोकस कर रही थी

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब कांग्रेस मंगलवार को अपने विधायकों को कर्नाटक भेजने पर फोकस कर रही थी। पार्टी नेतृत्व ने मध्य प्रदेश से विधायकों को हटाने का फैसला किया था क्योंकि ऐसी आशंका थी कि भाजपा नेता राज्यसभा चुनाव से पहले उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। कुल 61 विधायकों को कर्नाटक के लिए रवाना होना था लेकिन कर्नाटक जाने वाली फ्लाइट कई घंटों तक लेट रही और विधायकों को राजा भोज हवाई अड्डे के बाहर इंतजार करना पड़ा। शाम को जब उन्हें विमान में चढ़ने की अनुमति मिली तब तक भाजपा ने उन्हें करारा झटका दे दिया था।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भी भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उस पर चुनावी ताकत के बजाय राजनीतिक दांव-पेच के जरिए राज्यसभा सीट पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराने के प्रयास में राजनीतिक मर्यादा की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस विधायकों को मध्य प्रदेश से ले जा रहे विमान को जानबूझकर देरी से भेजा गया था।

भाजपा के पास वर्तमान में 165 विधायक हैं जो दो सीटें जीतने के लिए पर्याप्त हैं लेकिन तीसरी सीट पर महेश केवट की जीत सुनिश्चित करने के लिए उसे 9 से 11 अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता होगी।

भाजपा का विधायी गणित

वहीं, कुछ दिनों पहले तक, राजनीतिक चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि क्या भाजपा द्वारा तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला कांग्रेस के भीतर फूट को उजागर करने के लिए किया गया एक प्रयास था। इसे सत्तारूढ़ दल को व्यापक रूप से कांग्रेस को एकता का सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था क्योंकि विपक्ष के कुछ वर्गों ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर निजी तौर पर निराशा व्यक्त की थी। इसके बजाय, भाजपा विधायी गणित से लड़ाई को कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन की वैधता पर केंद्रित करने में सफल रही।

यह भी पढ़ें: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द

मध्य प्रदेश के राज्य सभा चुनाव में एक नाटकीय मोड़ आया है। मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया है। इसे बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के तौर पर देखा जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन को नेता विपक्ष राहुल गांधी की कोर टीम का सदस्य माना जाता है। उनका नामांकन रद्द होना, कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें