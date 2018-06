कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें पार्टी का एक विधायक कमलनाथ के जूतों का फीता बांधते नजर आ रहे हैं। वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद सफाई देनी पड़ी है। फीता बांधने वाले कांग्रेस विधायक की पहचान रजनीश सिंह के तौर पर की गई है। दरअसल, कमलनाथ हिमाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता उर्मिला सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सिवनी पहुंचे थे। इसी दौरान कांग्रेस विधायक वरिष्ठ नेता के जूते बांधते दिखे। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने इस वाकये का वीडियो बना लिया था और बाद में इसे ऑनलाइन कर दिया गया था। मामला गरमाने पर कांग्रेस विधायक को सफाई पेश करनी पड़ी है। रजनीश सिंह ने कहा कि उन्होंने सम्मान जताने के लिए ऐसा किया। उन्होंने कहा, ‘कमलनाथ मेरे लिए पिता समान हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं स्कूल के दिनों से ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता रहा हूं। वह मेरे परिवार के बेहद करीबी हैं। खासकर मेरे पिता के साथ उनके नजदीकी संबंध हैं।’ उन्होंने बताया कि मीडिया के कारण लोगों में इसको लेकर गलतफहमी हुई है। रजनीश सिंह ने कहा, ‘इस घटना को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कमलनाथ ने जब उर्मिला सिंह को श्रद्धांजलि दी थी, उस वक्त कमरे में बहुत से लोग मौजूद थे। भीड़ होने के कारण वह अपना जूता नहीं ढूंढ़ पा रहे थे, मैंने उसे ढूंढ़ कर उनके सामने रखने में मदद की थी। मीडिया ने इस मामले को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया।’

Congress MLA defends tying Kamal Nath’s shoelaces, says it’s his way of showing respect #ITVideo

For more videos: https://t.co/Nounxo6IKQ pic.twitter.com/i1YqIisu2q

— India Today (@IndiaToday) June 25, 2018