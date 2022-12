Jharkhand: कांग्रेस की विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा, जानिए किस मामले में गिरी गाज

Mamata Devi: 2016 के हिंसा के एक मामले में कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही उनकी विधानसभा की सदस्यता जाना तय हो गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो : Indian Express)

