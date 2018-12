मध्यप्रदेश में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो अलीराजपुर जिले में जीत दर्ज करने वाली महिला कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का है। यह वीडियो जिले के कट्ठीवाड़ा इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें कलावती भूरिया ने गुरुवार को कलेक्टर गणेश शंकर मिश्र के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कलेक्टर को ट्रांसफर की धमकी दी। वहीं, प्रदेश सरकार ने अगले ही दिन कलेक्टर का तबादला भी कर दिया।

यह है वीडियो में

वीडियो में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया कलेक्टर गणेश शंकर मिश्र को धमका रही हैं। भूरिया कह रही हैं कि अब कुछ ही दिन अलीराजपुर जिले की ‘रोटी खा ले’। इसके बाद कलेक्टर यहां नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा कलावती भूरिया ने कलेक्टर समेत अन्य कर्मचारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की।

#WATCH Alirajpur: Congress MLA Kalawati Bhuria threatens to transfer District Collector. The officer was transferred later in the day #MadhyaPradesh (20.12.18) pic.twitter.com/NWf3XqGNa6

