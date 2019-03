महाराष्ट्र में एक कांग्रेस विधायक ने अपने कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अपना बैनर लगवाया है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा पार्टी के है, ऐसे में कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनके फोटो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किए जा रहा हैं। हालांकि कांग्रेस विधायक ने इस बात का जवाब भी दिया और बताया कि आखिर क्यों उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का फोटो लगाया है। वहीं इस बैनर को देखकर उनके भाजपा में शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं।

कौन हैं कांग्रेस विधायक: बता दें कि वडाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कालिदास कोलंबकर ने अपने कार्यालय के दरवाजे पर देवेंद्र फडणवीस के साथ अपने बैनर लगाए हैं। वहीं इस बैनर में एक भी कांग्रेसी नेता नहीं नजर आ रहा है। वहीं भाजपा का कमल भी बैनर में नहीं है।

Congress MLA K Kolambkar: I've worked for Congress for 10 yrs.Congress didn't do any work in my area. After D.Fadnavis took over as CM, I told him about work needed to be done in my area& he completed those works. Then, whose photo should I put? Those who work or those who don't? pic.twitter.com/GH6Dovu5Gu

