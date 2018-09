छत्तीसगढ़ के चित्रकोट से कांग्रेस विधायक दीपक बैज का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह बोतल में बंद खराब पानी पीते दिख रहे हैं और साथ ही अपने साथ खड़े एक अधिकारी को भी खराब पानी पीने के लिए मजबूर करते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दरभा के चिंदवाड़ा गांव के लोग खराब पानी पीने के लिए मजबूर हैं। हाल ही में दीपक बैज की चिंदवाड़ा गांव में एक पब्लिक रैली थी, जहां उनके सामने खराब पानी की शिकायत रखी गई।

खराब पानी के मामले में दीपक ने एक अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और सभा में सबके सामने खराब पानी भी पिया। सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि कांग्रेस विधायक किस तरह अधिकारी को फटकार लगा रहे हैं। उन्होंने खराब पानी से भरी बोतल हाथ में पकड़ते हुए कहा, ‘मेरी जनता पानी पी रही है ये वाला। चिंदवाड़ा गांव की मेरी जनता ये पानी पी रही है, पता नहीं कितने सालों से ये पानी पी रही है जनता। ये पानी मैं भी पीकर देख रहा हूं, अगर बीमार पड़ूं तो लेकर जाना मुझे अस्पताल, आपको भी पीना है अभी।’ इतना कहकर दीपक बैज ने बोतल में से एक घूंट पानी पिया, फिर उन्होंने अधिकारी के हाथ में बोतल थमाते हुए कहा, ‘पी लिया… अब आप पीकर देखो ये, ठीक है न?’

#WATCH: Congress MLA from Chitrakot Deepak Baij, drinks contaminated water&makes an officer drink too after reprimanding him in a public meeting in Darbha's Chindawada village after locals complained to him of contaminated water they're receiving in the area. #Chhattisgarh (31.8) pic.twitter.com/IxO30wJz4p

— ANI (@ANI) September 1, 2018