केंद्रीय कौशल विकास मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में कुछ नेता जहां इस बयान का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ इसका विरोध। ऐसे में कांग्रेस के एक नेता ने अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर पलटवार किया है और अपनी पत्नी के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दरअसल अनंत हेगड़े ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हाथ हिंदू लड़की को छुए वो बचना नहीं चाहिए।

कौन है कांग्रेसी नेता: कांग्रेसी नेता का नाम तहसीन पूनावाला हैं जिन्होंने विकास मंत्री को चुनौती देते हुए अपनी पत्नी के साथ एक फोटो ट्वीट किया है। तहसीन पूनावाला ने अपने पोस्ट में लिखा- अनंत जी मेरे हाथों ने एक हिंदू लड़की को छू लिया है, अब आप जो करना चाहते हैं कीजिए। बता दें कि तहसीन पूनावाला की पत्नी का नाम मोनिका वडेरा है जो रॉबर्ट वाड्रा की कजिन हैं।

Good afternoon @AnantkumarH . See my hands are touching my hindu life ..Now do what u can !! It's a dare sir!! pic.twitter.com/8AyJcV5yqT

— Tehseen Poonawalla (@tehseenp) January 28, 2019