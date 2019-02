लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यदि वह सत्ता में आई तो तीन तलाक कानून खत्म कर देगी। दिल्ली में पार्टी के अल्पसंख्यक अधिवेशन के दौरान सिलचर से सांसद और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देब ने यह ऐलान किया है। बता दें कि इस बीच पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। इससे पूर्व राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका चेहरा ध्यान से देखें तो आपको घबराहट दिखेगी।

बता दें कि दिल्ली में आयोजित कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद सुष्मिता ने कहा, “मोदीजी ने मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम आदमियों से लड़ाने का काम किया। हमने ट्रिपल तलाक कानून का विरोध इसलिए किया, क्योंकि वह एक और हथियार है मुसलमान पुरुषों को जेल और थाने में खड़ा करने का। 2019 में हमारी सरकार बनेगी और हम इस कानून को खारिज करेंगे।” इस दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे।

Sushmita Dev, Congress at at AICC minority department national convention in Delhi: Main aap logon se vaada karti hoon, ki Congress ki sarkar ayegi 2019 mein aur hum iss Triple Talaq kanoon ko khaarij karenge. Yeh aap logon se vaada hai. pic.twitter.com/jkskEGXAiD

— ANI (@ANI) February 7, 2019