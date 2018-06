बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बुधवार (6 जून) को मुंबई में हैं। शाह के मुंबई पहुंचने के साथ ही पुलिस द्वारा मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद संजय निरुपम के अंधेरी वेस्ट स्थित घर का घेराव कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक निरुपम की बिल्डिंग के अंदर और बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं। निरुपम का कहना है, ‘सुबह से ही मेरी बिल्डिंग के बाहर और अंदर बहुत से पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और वह भी तब जब हमारे द्वारा किसी तरह के घेराव या आंदोलन की घोषणा नहीं की गई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे जैसे शरीफ लोगों के ऊपर पुलिस नजर रख रही है।’

निरुपम ने शाह के ऊपर आरोप लगाया है कि वह कांग्रेस के सवालों से डर गए हैं, इसलिए यह सब किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा, ‘अमित शाह आज शहर में हैं और हमारे घरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। क्यों? हमारे सवालों से इतना डर क्यों है? या उनके सारे झूठ बेनकाब हो गए इससे घबराहट हो रही है? या संपर्क फॉर समर्थन का यह कोई नया तरीक़ा है?’

Police following me in my car. Don't know why? https://t.co/jhyis6WUL7

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) June 6, 2018