कांग्रेसी नेता संजय झा ने ट्विटर पर पीएम नरेन्द्र मोदी को एक कमेंट लिखकर ट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि उनका यह प्रयास सफल नहीं हुआ और वो खुद ही ट्विटर पर ट्रोल हो गए। यूजर्स ने उन्हें जमकर खरीखोटी सुनाई। यहीं नहीं चूंकि संजय झा ने कमेंट में किसी का भी नाम नहीं लिया था। ऐसे में यूजर्स ने कुछ फोटो इस्तेमाल कर उनको ही ट्रोल कर दिया।

क्या है संजय झा का बयान: दरअसल गुरुवार को संजय झा ने एक ट्वीट लिखा- उनके बाल सफेद हैं लेकिन वो ब्लॉन्ड लगते हैं। इस कमेंट के बाद से वो खुद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए।

He has white hair. But he sounds more like a blonde.

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) March 28, 2019