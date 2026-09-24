लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के माता-पिता से बात की है। राहुल गांधी ने साहिल के माता-पिता को न्याय की इस लड़ाई में हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि जब साहिल के पिता रवींद्र और मां सोनाली वाकोडे वाशिम जिले से मुंबई जा रहे थे, तब राहुल गांधी ने उन्हें वीडियो कॉल की।

लगभग 17 मिनट की बातचीत में राहुल गांधी ने साहिल के माता-पिता को भरोसा दिया कि वह उनके साथ हैं और उन्हें हरसंभव मदद देंगे।

कांग्रेस नेता थे साहिल के माता-पिता के साथ

कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, जब राहुल गांधी ने वीडियो कॉल की, तो भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब और महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख शिवराज मोरे साहिल वाकोडे के माता-पिता के साथ थे। साहिल के माता-पिता ने कहा है कि वे बृहस्पतिवार सुबह IIT बॉम्बे के गेट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा साहिल की मौत की जांच कर रही है। साहिल ने 18 सितंबर की शाम को अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। इससे कुछ घंटे पहले ही उसे ‘मिड-सेमेस्टर’ परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन से चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था।

प्रोफेसर डूला को छुट्टी पर भेजा

इस मामले में प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को मामले की जांच के चलते छुट्टी पर भेज दिया गया है। डूला व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

बुधवार को कुछ टीवी चैनलों पर परीक्षा हॉल की सीसीटीवी फुटेज आई है। फुटेज में एक प्रोफेसर साहिल के पास आते और उसे हॉल से बाहर ले जाते हुए दिखाई देते हैं।

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आईआईटी के छात्र साहिल वाकोडे की मौत से उनका परिवार सदमे में है। साहिल के पिता की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।