रविवार को दिल्ली में कई जगहों पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए। यह पोस्टर मंडी हाउस, आईटीओ आदि इलाकों में लगे हुए थे। पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर और उनका नाम लिखा हुआ था। तस्वीर के ऊपर बड़े शब्दों में लिखा था- गुमशुदा।

यह पोस्टर किसने लगाए हैं, इसका तो पता नहीं चल पाया है लेकिन बीजेपी ने हाल ही में एक बार फिर राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर सवाल उठाया है।

Delhi: Posters describing Lok Sabha LoP Rahul Gandhi as "missing" were seen on Firozshah Road pic.twitter.com/vWPdeuKPYZ — IANS (@ians_india) June 28, 2026

बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पूछा था कि राहुल गांधी कहां हैं और उनकी विदेश यात्राओं के लिए फंडिंग कहां से हो रही है। कांग्रेस ने इसका जवाब दिया था और कहा था कि राहुल गांधी ग्लोबल लीडर हैं और कई देशों और संस्थान उन्हें आमंत्रित करते हैं।

#WhereIsRahul? Enjoying a vacation in Thailand? Or on a secret trip planning a new propaganda campaign against India? 🤔 pic.twitter.com/f2e2EpyXJS — BJP Goa (@BJP4Goa) June 25, 2026

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए राहुल गांधी को ‘लीडर ऑफ पर्यटन’ बताया था। पूनावाला ने दावा किया था कि जब भी संसद और चुनावों में या उनकी पार्टी को उनकी जरूरत होती है, तो राहुल अक्सर गायब रहते हैं। पूनावाला ने दावा किया था कि राहुल गांधी एक और विदेश यात्रा पर हैं।

‘लीडर ऑफ पर्यटन’ हैं राहुल गांधी- पूनावाला

पूनावाला ने कहा था कि राहुल गांधी के लिए नेता प्रतिपक्ष का मतलब ‘लीडर ऑफ अपोजिशन’ (नेता प्रतिपक्ष) नहीं बल्कि ‘लीडर ऑफ पर्यटन’ और पार्टी करना है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा था कि राहुल लोगों, संसद या देश को नहीं बल्कि पर्यटन को प्राथमिकता देते हैं और हमेशा छुट्टियों पर रहते हैं।

पूनावाला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सैकड़ों विदेश यात्राएं की। उन्होंने इन यात्राओं की फंडिंग को लेकर सवाल उठाए। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया था कि राहुल ने अपनी छुट्टियों पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं लेकिन वह यह हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि यह पैसा कहां से आया।

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन में राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह के बारे में कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए खेद व्यक्त किया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।