पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान को विधानसभा में घेरा। प्रताप सिंह बाजवा ने सोमवार को सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) पर बरगारी बेअदबी मामले और बहबल कलां फायरिंग मामले में दोषियों को सज़ा दिलाने का अपना वादा पूरा न करने, बिगड़ती कानून-व्यवस्था और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर निशाना साधा।

बेअदबी के मामलों को लेकर घिरी मान सरकार

प्रताप बाजवा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार से बेअदबी के मामलों में न्याय मिलने में देरी और राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में सवाल किए। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा उठाते हुए प्रताप बाजवा ने कहा कि सत्ता में आने से पहले AAP नेताओं ने जनता को भरोसा दिलाया था कि दोषियों को सज़ा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बरगारी और बहबल कलां के बेअदबी से प्रभावित गांवों का दौरा किया था और पीड़ितों को न्याय दिलाने का वादा किया था।

प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि उस समय, पूर्व पुलिस अधिकारी और SIT सदस्य कुंवर विजय प्रताप सिंह के नतीजों का भी हवाला दिया गया था और पार्टी ने भरोसा दिलाया था कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार के सत्ता में आने के चार साल बाद भी पीड़ित अभी भी न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं।

प्रताप सिंह बाजवा ने आगे कहा कि बेअदबी से जुड़े कई मामले तब से पंजाब की अदालतों से दूसरे राज्यों की अदालतों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, और दोषियों को सज़ा दिलाने में कोई खास कोशिश नहीं हुई है। उन्होंने सदन को यह भी याद दिलाया कि इस मुद्दे पर पहले विधानसभा में चर्चा हुई थी और सरकार ने छह महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने का वादा किया था। प्रताप बाजवा ने कहा, “सरकार को बेअदबी के मामलों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश करनी चाहिए ताकि सच्चाई सदन के सामने आ सके।”

कानून-व्यवस्था ख़राब- कांग्रेस

प्रताप बाजवा ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताई। प्रताप बाजवा ने आरोप लगाया कि पंजाब में लोग अब सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उन्होंने दावा किया कि व्यापारियों और आम नागरिकों को फिरौती के कॉल और धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। उन्होंने हाल ही में AAP के तीन सरपंचों की हत्या का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, “वे अपने ही नेताओं को नहीं बचा सकते। आम आदमी कैसे सेफ़ है? और फिर वे अपनी दी हुई गारंटी पूरी करने की बात करते हैं।”

गुरदासपुर में हाल ही में हुई एक डकैती का ज़िक्र करते हुए प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह घटना लोकल सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस के घर के पास हुई, जिससे पुलिसिंग सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

ज़ोमैटो पर ड्रग्स ऑर्डर करने जैसी स्थिति- कांग्रेस

प्रताप बाजवा ने ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि बार-बार कार्रवाई के दावों के बावजूद राज्य के कई हिस्सों में ड्रग्स आसानी से मिल जाते हैं। उन्होंने कहा, “यह ज़ोमैटो पर ड्रग्स ऑर्डर करने जैसा है।” अमृतसर में हाल ही में एक पुलिसवाले के बेटे की मौत का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रग्स का खतरा एक गंभीर चुनौती बना हुआ है।

54,000 करोड़ रुपये कहां हैं?- बाजवा

आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से सवाल करते हुए प्रताप बाजवा ने कहा, “चुनाव से पहले केजरीवाल ने उस समय की कांग्रेस सरकार पर घाटे का बजट पेश करने का आरोप लगाया था। उस समय उन्होंने वादा किया था कि वह एक IRS ऑफिसर हैं और उन्हें पता है कि खजाने कैसे भरने हैं। उन्होंने वादा किया था कि वे बजट से 20 परसेंट बचाएंगे और रेत माइनिंग से हर साल 20,000 करोड़ रुपये कमाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे 54,000 करोड़ रुपये कहां हैं, जिनका उन्होंने दावा किया था कि इससे सरकारी खजाने को फायदा होगा। वे हर साल रेत से सिर्फ 300 करोड़ रुपये ही कमा पाए हैं।”

प्रताप बाजवा ने महिलाओं को पांच साल तक हर महीने 1,000 रुपये देने के वादे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, “उन्होंने बजट में 9,300 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। इसका मतलब है कि महिलाओं को यह पैसा इस साल सिर्फ 9 महीने के लिए मिलेगा। बाकी पैसा कहां है? उन्हें हर महिला को 9,000 रुपये नहीं, बल्कि 60,000 रुपये देने चाहिए।”

आनंदपुर साहिब से आप सांसद मलविंदर सिंह कांग का ज़िक्र करते हुए प्रताप बाजवा ने कहा, "आपके अपने MP ड्रग्स और गैर-कानूनी माइनिंग का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ड्रग्स आसानी से मिल रहे हैं और गैर-कानूनी माइनिंग जारी है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्होंने पार्टी लीडरशिप को कथित तौर पर शामिल AAP नेताओं की एक लिस्ट सौंपी है।" सरकार पर ज़मीनी स्तर पर नतीजे दिए बिना घोषणाएं करने का आरोप लगाते हुए प्रताप बाजवा ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और पीड़ितों को न्याय दिलाना पहली ज़िम्मेदारी है और उसे इन मुद्दों पर साफ जवाब देना चाहिए।