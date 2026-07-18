लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार शाम को शिवसेना यूबीटी के छह बागी सांसदों के शिंदे गुट की शिवसेना में विलय को मंजूर दे दी है। इसके बाद अब लोकसभा में शिवसेना के 13 सांसद हो गए हैं। इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है।

लोकसभा स्पीकर ने यह फैसला शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों के पत्र सौंपने के करीबन एक महीने बाद दिया है। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में भाजपा अपनी संख्या बल बढ़ाने में जुटी हुई है। ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के अलावा, टीएमसी के बागी सांसदों को भी अलग बैठने की भी अनुमति दे दी है। टीएमसी के 20 सांसद एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं और उन्होंने स्पीकर से सदन में टीएमसी से अलग बैठने की मांग की थी।

स्पीकर का फैसला नहीं- कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, “यह लोकसभा स्पीकर का फैसला नहीं है; यह BJP और RSS की साजिश है। लोकसभा स्पीकर महज एक मोहरा बन गए हैं और उन्हें मिले निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। एक समय था जब स्पीकर के पद को निष्पक्ष माना जाता था, लेकिन अब वह निष्पक्षता नहीं रही। जातिगत भेदभाव, अन्याय, रोजगार, किसानों और नागरिकों से जुड़े मुद्दों को कौन सुनेगा?”

Delhi: Reacting to the official approval for the merger of six Shiv Sena (UBT) rebel MPs with the Shiv Sena, Congress Leader Udit Raj says, "This is not the decision of the Lok Sabha Speaker; it is a conspiracy of the BJP and the RSS. The Speaker has become merely a pawn and acts… pic.twitter.com/t3lPvJmbSl — IANS (@ians_india) July 18, 2026

आगे उन्होंने कहा लोगों से अपील करते हुए कहा, “समाज और नागरिकों को जागना होगा। सिविल सोसाइटी सो रही है, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एजेंसियों, प्रभाव, दबाव और प्रलोभन का इस्तेमाल साफ दिख रहा है, और कुछ लोग बिना किसी शर्म के ऐसी व्यवस्थाओं में शामिल हो जाते हैं।”

22 जून को हुए थे शामिल

जानकारी दे दें कि 22 जून को शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौर, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापुराव पाटिल आष्टिकर शामिल हुए थे। उपमुख्यमंत्री ने इन सभी सांसदों का स्वागत किया था और कहा कि हम इन सभी 6 कट्टर शिवसैनिक सांसदों का बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे की असली शिवसेना में स्वागत करते हैं।

यह भी पढ़ें: उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों के शिवसेना में विलय को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी मंजूरी, टीएमसी के बागियों को भी मिली गुड न्यूज

लोकसभा में शिवसेना के 13 सांसद हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने शिवसेना का दामन थामा था। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 6 सांसदों के विलय को मान्यता दे दी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट के लोकसभा में 13 सांसद हो गए हैं। वहीं टीएमसी के बागी सांसदों को भी संसद में अलग बैठने की मंजूरी मिल गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें