कांग्रेस मुख्यालय में मणिशंकर, सिद्धू बोले- प्यादा औकात भूल जाए तो कुचला जाता है

कांग्रेस से निलंबित नेता मणिशंकर अय्यर को शुक्रवार के दिन पार्टी के मुख्यालय में देखे जाने पर पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्दू ने तंज कसते हुए उन्हें शतरंज का प्यादा कहा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सिद्दू ने कहा है, ‘अगर शतरंज की बिसात बिछी हो और प्यादा अपनी औकात भूल जाए तो कुचला जाता है।’ इसके अलावा उन्होंने अय्यर के मामले में लिए जाने वाला फैसला पूरी तरह से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर छोड़ दिया है। सिद्धू ने कहा, ‘ये हमारे जनरल राहुल जी के ऊपर है, वो जो फैसला करेंगे वो हमारा फैसला है।’

दरअसल, मणिशंकर अय्यर इस वक्त कांग्रेस से निलंबित हैं, लेकिन उन्हें शुक्रवार को पार्टी के मुख्यालय में देखा गया था। पार्टी हेडक्वार्टर में अय्यर की उपस्थिति ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं निलंबित नेता की उपस्थिति के मामले पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा से मिलने आए थे। हालांकि इस मामले में अभी तक अय्यर की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि कोषाध्यक्ष होने के अलावा वोरा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमिटी के भी सदस्य हैं। एके एंटनी और सुशील कुमार शिंदे इस कमिटी के अन्य सदस्य हैं।

Shatranj ki bisaat bichhi ho aur pyaada apni aukaat bhool jaaye toh kuchla jaat hai. Ye hamare General Rahul Ji ke upar hai, wo jo faisla karenge wo hamara faisla hai: Navjot Singh Sidhu, Congress on Mani Shankar Aiyar seen at All India Congress Committee office in Delhi y'day pic.twitter.com/cKcpmaMIkq

