कोरोनावायरस के दौर में जहां एक तरफ दुनियाभर के वैज्ञानिक इसका इलाज खोजने में जुटे हैं, वहीं योग की दुनिया में लोकप्रिय नाम बन चुके बाबा रामदेव भी योग और आयुर्वेद के जरिए कोरोना के खिलाफ इम्युनिटी मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं। इससे पहले वे लगातार सेलिब्रिटीज और आम लोगों को चैलेंज दे कर योगा करवाते रहे हैं। हालांकि, इस बार भाजपा से कांग्रेस में आए नेता कीर्ति आजाद ने ही उन्हें योग पर चैलेंज दे दिया। इससे पहले कि बाबा रामदेव कुछ जवाब दे पाते, लोगों ने कीर्ति आजाद के ट्वीट पर ही ट्रोलिंग शुरू कर दी।

दरअसल, कीर्ति आजाद ने अपने ट्विटर से एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें एक व्यक्ति अपने शरीर का लचीलापन दिखाते हुए अपने टांगों और हाथों को अलग-अलग तरह से मोड़ता-तोड़ता है। 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो का शीर्षक है- ‘इस आदमी में हड्डिया नहीं हैं’ (This man has no bones), इसके साथ ही वीडियो पर लिखा है- ‘लाला रामदेव का डैडी।’

कीर्ति आजाद ने इस वीडियो पर लिखा, “ओपन चैलेंज टू बाबा रामदेव। करके दिखाओ बाबा!” ट्वीट में उन्होंने बाबा रामदेव को टैग भी किया है। हालांकि, ट्रोल्स को बाबा रामदेव का इस तरह मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। अमृतांशु प्रधान नाम के एक व्यक्ति ने लिखा, “भाई कीर्ति आजाद तू करने पहले ये सन्यांसी का सम्मान करना सीख। बहुत धज्जियां उड़ाईं तुम लोगों ने योगी रामदेव जी की। फिर क्या हुआ पता है या और अच्छे से याद कराएं? तू खुद योग कर दिमाग अच्छा रहेगा तेरा।”

वहीं @Akash_bst हैंडल से लिखा गया, “अरे ओ साहब जो खुद करे और दूसरे को चैलेंज करे तो लॉजिक समझ में आता है और आप जैसे का क्या, खुद कर नहीं सकते दुनियाभर के वीडियो उठाए दूसरों को दूसरे से चैलेंज करवाते घूम रहें हैं। क्योंकि खुद तो कहीं के नहीं, खुद से होता नहीं, खुद करेंगे नहीं। आप फालतू हो, फालतू बोझ हो”

