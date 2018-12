कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. करण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में करण सिंह ने योगी आदित्यनाथ को सिर्फ भगवान राम की जगह उनकी मूर्ति सीता के साथ बनवाने का सुझाव दिया और कहा कि मेरा अनुरोध है कि राम और सीता दोनों की युगल मूर्ति बनाई जाए।

क्या बोले करण सिंह

करण सिंह ने चिट्ठी में लिखा- पिछले सप्ताह मुझे सिमरिया जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां मुरारी बापू की कथा भी चल रही थी और साहित्य सम्मेलन भी हो रहा था। जिसका मैंने उद्घाटन किया। यह मिथिला की भूमि थई और वहां मुझे एक विचार आया जिसका मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया और उसी को इस पत्र के द्वारा आप तक पहुंचा रहा हूं।

Senior Congress leader Dr. Karan Singh writes to Chief Minister Yogi Adityanath, proposing a statue of Goddess Sita in addition to the planned Lord Ram statue in Ayodhya. pic.twitter.com/pq9TpcfaQo

— ANI UP (@ANINewsUP) December 13, 2018