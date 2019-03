कर्नाटक कांग्रेस के नेता बेलूर गोपालकृष्ण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिस पर विवाद हो सकता है। बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें गोपालकृष्ण एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उनके पास पीएम नरेंद्र मोदी को मारने की हिम्मत है तो किसी और को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से गोपालकृष्ण पर कार्रवाई करने की मांग की है।

कांग्रेस नेता बेलूर गोपालकृष्ण का बयान : आरोप है कि कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बेलूर गोपालकृष्ण ने एक कार्यक्रम के दौरान समर्थकों से कहा कि वे (बीजेपी) नाथूराम गोडसे के बारे में बात करते हैं, जिसने गांधी जी को मारा। ऐसे लोगों को देश में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश करे तो उसे मार देना चाहिए। अगर हिम्मत है तो मोदी को मार डालो।

Belur Gopalakrishna, a Congress leader in a official party function calls for assassination of democratically elected PM Sri @narendramodi ji.

Instigating for assassination of PM of a country is a nation threat & we urge @HMOIndia, @CPBlr to impose legal action immediately. pic.twitter.com/Tg9GO0FCdM

