महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर खींचतान के बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। सिब्बल ने गृह मंत्री पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे पार्टी को तोड़ने और जोड़ने में काफी तजुर्बेकार है। बता दें कि सिब्बल ने यह बयान अमित शाह को जवाब देते हुए कहा है। इससे पहले शाह ने बुधवार (13 नवंबर) को सिब्बल पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन जैसे वकील सरकार नहीं बनाने पर इस तरह की बचकानी बाते करते हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में किसी भी बड़ी पार्टी द्वारा बहुमत साबित नहीं करने पर अभी वहां राष्ट्रपति शासन लागू है।

सिब्बल का बयानः मामले में बयान देते हुए नेता कपिल सिब्बल ने कहा, ‘अमित शाह को इस मामले में काफी एक्सपीरियंस हैं। वह जानते हैं कि राजनीतिक दल को किस तरह तोड़ा और जोड़ा जाता है। हमने इसकी झलक कई राज्यों में देखी है, फिर चाहे वो गोवा हो या फिर कर्नाटक।’ बता दें कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद विपक्ष ने बीजेपी और राज्यपाल पर आरोप भी लगाया था कि सरकार बनाने के लिए उन्हें सही से मौका और ज्यादा समय नहीं दिया गया था।

Kapil Sibal, Congress on Amit Shah’s remarks on President’s Rule in Maharashtra: Amit Shah is very experienced as far as these matters are concerned. He knows how to break & how to unite political parties, we have seen glimpses of it in several states – be it in Goa or Karnataka. pic.twitter.com/ErcucKQGbg

— ANI (@ANI) November 14, 2019