Madhya Pradesh: रेवेन्यु मंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत, Gift में मिली 50 एकड़ जमीन बन सकती है मुसीबत

MP News: कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राजपूत ने 2020-2022 से अवैध रूप से भारी मात्रा में संपत्ति अर्जित की है।

Congress Complaint MP Minister: सागर सुरखी विधानसभा जैसीनगर में विशाल किसान सम्मान समारोह में मंत्री गोविंद सिंह (Photo- Twitter/@GovindSingh_R)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram