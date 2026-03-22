कर्नाटक की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कर्नाटक की बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस बीच बीजेपी नेताओं ने रविवार को दावणगेरे में कहा कि कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मतदाताओं को रमज़ान किट बांटी हैं।

बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

बीजेपी ज़िला इकाई के पूर्व अध्यक्ष यशवंतराव जाधव ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मुस्लिम मतदाताओं को रमज़ान किट बांटी हैं। उन्होंने कहा कि वह चुनाव आयोग के अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंतराव जाधव ने कांग्रेस नेताओं द्वारा बांटी गई फ़ूड किट दिखाई। किट में चावल, सेंवई, दाल, चीनी और खाना पकाने के तेल के पैकेट थे। इन थैलों पर कांग्रेस नेताओं (दिवंगत शमनूर शिवशंकरप्पा, मंत्री एस.एस. मल्लिकार्जुन, सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन और उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार समर्थ शमनूर) के नाम लिखे थे।

किट पर कांग्रेस का चुनाव चिह्न भी बना हुआ था। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर उपचुनाव जीतने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले चुनावों में भी ऐसी ही चालें चली गई थीं।

चुनाव आयोग से बीजेपी की ये मांग

बीजेपी नेताओं ने कहा, “पिछले चुनावों के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कुकर और अन्य चीज़ें बांटकर मतदाताओं को लुभाया था। लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बाद भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उम्मीदवार की मां सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन, नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी कार सीधे चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के दफ़्तर के दरवाज़े तक ले गईं। नियम यह है कि नामांकन पत्र दाखिल करने वाले किसी भी उम्मीदवार को अपना वाहन चुनाव दफ़्तर से 300 फ़ीट के दायरे के बाहर ही खड़ा करना होता है। लेकिन सांसद ने इस नियम का उल्लंघन किया। क्या यह नियम उन पर लागू नहीं होता?”

यशवंतराव जाधव ने कहा, “अब समय आ गया है कि मतदाता यह समझें कि कांग्रेस किस तरह लोगों को धोखा दे रही है। चुनाव आयोग को बिना किसी पक्षपात के, पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ मतदान कराना चाहिए। अगर मंत्री सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, या अगर चुनाव आयोग के अधिकारी निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं कराते हैं, तो हम इसका विरोध करेंगे।”

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