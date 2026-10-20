UP Vidhan Sabha Chunav 2027: अगले चार महीनों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए सपा-कांग्रेस का गठबंधन है और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी की नजर राज्य की 125 विधानसभा सीटों पर है। खबरें ये हैं कि सपा-कांग्रेस के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के लिए अखिलेश यादव के साथ बातचीत की कमान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संभालेंगी।

सपा-कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ तीन घंटे की एक लंबी मीटिंग की थी। इस मीटिंग 175 सीटों पर चर्चा हुई हैं। NDTV के मुताबिक, कांग्रेस ने लगभग 100 ‘कैटेगरी A’ सीटों, 40-50 ‘कैटेगरी B’ सीटों और 25-35 ‘कैटेगरी C’ सीटों की एक लिस्ट तैयार की है।

सपा को 125-150 सीटों की लिस्ट दे सकती है कांग्रेस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बार इसी हफ्ते यूपी कांग्रेस के नेताओं की एक अहम बैठक होगी, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। इसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी को लगभग 125 से 150 सीटों की लिस्ट दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नवंबर तक किसी भी कीमत पर सपा के साथ शीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेना चाहती है।

यूपी चुनाव को लेकर सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीट शेयरिंग की बातचीत में अखिलेश यादव के साथ अहम भूमिका प्रियंका गांधी वाड्रा की होगी। बता दें कि प्रियंका गांधी ने ही यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चुनावी कैंपेन लीड किया था। कांग्रेस के कैंपेन का नाम ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ था।

कांग्रेस का विस्तार फॉर्मूला

जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव के डेटा के आधार पर अपनी लिस्ट बना रही है। कांग्रेस यूपी की हर एक लोकसभा सीट की कम से कम एक विधानसभा सीट जरूर चाहती है, जिससे सभी लोकसभा क्षेत्रों में उसकी पकड़ बन सके।

बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस साथ रहे थे। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थीं, उसे 6 सीटें मिली थीं। 2024 के चुनावों में कांग्रेस 38 विधानसभा सीटों पर आगे रही और 42 दूसरी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। ये सभी 80 सीटें पार्टी की विशलिस्ट में शामिल हैं।

दिग्गजों की सीटें भी हैं शामिल

कांग्रेस अपनी विशलिस्ट वाली सीटों के अलावा रायबरेली, अमेठी और सहारनपुर से लेकर दिग्गज नेताओं यानी अजय राय, अजय लल्लू, सुप्रिया श्रीनेत और नदीम जावेद से जुड़ी सीटों पर भी अपना फोकस रख रही है, जिससे वहां पर पार्टी को न केवल 2027 बल्कि 2029 लोकसभा चुनाव में भी फायदा हो सके।

कितनी सीटें दे सकती है सपा?

हालांकि यह देखना भी अहम होगा कि सपा कांग्रेस की दावेदारी के बाद उसे कितनी सीटें देती हैं। रिपोर्ट्स बताते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस के लिए 60-65 से ज़्यादा सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है, और यादव बार-बार सीट बंटवारे के लिए “जीतने की काबिलियत” को क्राइटेरिया बता रहे हैं।

अखिलेश यादव यादव ने अपनी तरफ से कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी नज़र राज्य की 403 सीटों में से लगभग 350 पर चुनाव लड़ने पर है। उन्होंने लखनऊ में सपा की एक मीटिंग के दौरान यह बात अपने नेताओं से साफ कही थी कि सपा नेताओं को किसी भी कीमत पर 350 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में समाजवादी पार्टी (एसपी) के पीडीए सम्मेलन में भीड़ कम जुटाने के मामले में भाजपा ने गैर-यादव, पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दलितों के बीच अखिलेश यादव के दावों पर सवाल उठाए हैं। यह भी पढ़िए…