उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने का वक्त है लेकिन उससे पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी से कांग्रेस के सांसद तनुज पूनिया मंगलवार को बसपा की सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करने के लिए उनके लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचे थे।

राजेंद्र पाल गौतम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी है कि वे मायावती से मिलने उनके घर पर गए थे लेकिन मुलाकात का समय नहीं मिल सका। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही बीएसपी सुप्रीमो से मुलाकात होगी।

गौतम ने कहा कि मायावती की प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व को सभी वर्गों ने सराहा और स्वीकार किया है।

राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के बड़े दलित नेताओं के मायावती के आवास पर जाने और उनसे मिलने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं की मुलाकात तो बसपा सुप्रीमो से नहीं हो पाई लेकिन उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

कांग्रेस नेताओं के बिना किसी पूर्व सूचना के मायावती के घर पहुंचने को लेकर पार्टी ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। मंलगवार को ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन को जारी रखने की बात कही थी।

सपा-कांग्रेस को मिली थी कामयाबी

लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और अच्छी कामयाबी हासिल की थी। सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

मंगलवार को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पहुंचे थे और यहां उन्होंने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिशन 2027 के लिए जुटने को कहा था। इसी दौरान राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पूनिया बसपा प्रमुख से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। निश्चित रूप से इसके राजनीतिक मायने भी हैं। हालांकि तनुज पूनिया का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि मायावती का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वह उनका हालचाल लेने के लिए ही उनके घर पर गए थे।

2019 के लोकसभा चुनाव में साथ आए थे सपा-बसपा

कांग्रेस के दलित नेताओं के बसपा सुप्रीमो के आवास पर पहुंचने को इस तरह देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने बसपा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मायावती पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि बसपा उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी लेकिन शायद राहुल गांधी को उम्मीद है कि अगर विपक्ष के सभी बड़े राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी और एनडीए को चुनौती दी जा सकती है। यह बात भी याद रखनी जरूरी है कि कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा साथ आए थे और मिलकर चुनाव लड़ा था।

विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश

कुल मिलाकर कांग्रेस के नेताओं के मायावती के दरवाजे पर पहुंचने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर पैदा हुई है। ऐसा हो सकता है कि प्रदेश की राजनीति में कोई नया समीकरण बने। कांग्रेस लंबे वक्त से दलित समाज को राजनीति में उसकी हिस्सेदारी देने की बात करती रही है दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक (पीडीए) समीकरण के सहारे लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद विधानसभा चुनाव में इसे दोहराना चाहते हैं।

पिछले कुछ सालों में मायावती ने कई बार कांग्रेस पर जोरदार हमले किए हैं लेकिन शायद इसके बाद भी कांग्रेस ऐसा चाहती है कि उत्तर प्रदेश में मायावती को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में 20 से 22% आबादी दलित समुदाय की है। कांग्रेस की कोशिश है कि मायावती को साथ लाकर विपक्ष को मिलने वाले वोटों का बंटवारा रोका जाए। देखना होगा कि क्या मायावती इसके लिए तैयार होंगी?

‘नमाज रोकेंगे नहीं लेकिन सड़क पर भी नहीं होने देंगे’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि नमाज सड़क पर नहीं होने देंगे, सड़कें चलने के लिए हैं और आवागमन के लिए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।