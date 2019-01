राफेल डील पर लंबे समय से चल रहे बवाल के बीच अब कांग्रेस ने एक बड़ा दावा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि राफेल डील से जुड़ी सारी फाइलें गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के कमरे में मौजूद हैं। सुरजेवाला के मुताबिक यह बात खुद गोवा सरकार के मंत्री ने ही कही है और उनके पास इससे जुड़ा मंत्री का ऑडियो क्लिप भी है। कांग्रेस ने फिर से राफेल डील को लेकर कई बड़े सवाल उठाए हैं।

पर्रिकर पर पीएम को ब्लैकमेल करने का आरोपः सुरजेवाला के मुताबिक, ‘गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे ने एक पत्रकार को बताया था कि राफेल से जुड़ी सारी फाइलें पर्रिकर के बेडरूम में रखी हैं। पूर्व रक्षा मंत्री राज छुपा रहे हैं। सरकार जानबूझकर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने से बचना चाहती है।’ गौरतलब है कि दिसंबर में ही कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी ने पर्रिकर पर मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए पीएम मोदी को राफेल डील के दस्तावेजों के जरिये ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था।

‘मोदी के साथ पर्रिकर नहीं अंबानी गए थे पेरिस’: सुरजेवाला ने यह भी दावा किया कि जब प्रधानमंत्री पेरिस गए थे तब प्रतिनिधिमंडल में उनके साथ तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर नहीं बल्कि उद्योगपति अनिल अंबानी गए थे। सुरजेवाला ने सवाल पूछा कि राफेल की फाइलों में कौन-से राज हैं? जेपीसी जांच से कन्नी क्यों काट रहे हैं?’ उल्लेखनीय है कि मनोहर पर्रिकर अग्नाशय के कैंसर से जूझ रहे हैं। लंबे समय तक वे इलाज के लिए अमरीका और फिर दिल्ली के एम्स में रहे। इस दौरान कई बार उनके इस्तीफे की मांग उठी लेकिन भाजपा ने उन्हें पद पर बनाए रखने का ऐलान किया था।

राणे ने पर्रिकर को लिखा पत्रः दूसरी तरफ विश्वजीत राणे ने पर्रिकर को एक पत्र लिखकर ऑडियो टेप की जांच कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी इस संबंध में किसी कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से रिलीज किए गए ऑडियो टेप के साथ छेड़छाड़ होने की बात कही।

Goa Minister Vishwajit P Rane writes to Goa CM Manohar Parrikar in regard with the audio tape released by Congress on Rafale, states, "This is a doctored audio & I have never had any discussion on this subject with anyone. there should be a thorough inquiry in this matter" pic.twitter.com/OVHkYOHtfz

— ANI (@ANI) January 2, 2019