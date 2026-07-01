गुजरात के सूरत-तापी ज़िला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के चुनाव से दो हफ़्ते पहले मंगलवार को कांग्रेस समर्थित ‘पशु पालक हित रक्षक समिति’ (PPHRS) ने अपने 11 उम्मीदवारों को गुजरात के बाहर एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह कदम भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दबाव बनाने के तरीकों से इन 11 लोगों को बचाने के लिए उठाया गया है। बीजेपी के उम्मीदवार ‘सहकार पैनल’ के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति के एक उम्मीदवार का प्रस्तावक रविवार से लापता है।

इस सहकारी संस्था को आमतौर पर ‘सुमूल डेयरी’ के नाम से जाना जाता है। हालांकि बीजेपी डेयरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पांच सीटें पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है, लेकिन पार्टी को बाकी 11 सीटों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इसके कुछ सदस्य, जिन्हें पहले टिकट नहीं मिला था, वे कांग्रेस समर्थित समूह के समर्थन से सदस्यता के लिए चुनाव लड़ेंगे।

15 जुलाई को है चुनाव

चुनाव 15 जुलाई को होने हैं। पिछले दस सालों से बीजेपी समर्थित लोग डेयरी का कामकाज संभाल रहे हैं। 2024-25 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार उस वित्तीय वर्ष में डेयरी का कुल कारोबार 6,276 करोड़ रुपये था। सुमुल डेयरी में 1,039 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ शामिल हैं। यह 19 सदस्यों वाले बोर्ड द्वारा चलाई जाती है, जिनमें से 16 चुने जाते हैं। बाकी तीन सदस्य गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ज़िला रजिस्ट्रार कार्यालय से पदेन सदस्य होते हैं।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के कुल 2.50 लाख सदस्य हैं, और उनके अध्यक्ष बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को चुनने के लिए वोट करते हैं। डेयरी की चुनाव इकाई के सूत्रों ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि सोमवार (नामांकन वापस लेने के पहले दिन) के बाद 11 सीटों के लिए 40 उम्मीदवार मैदान में बचे थे।

सूरत ज़िला कलेक्टर कार्यालय का एक अधिकारी चुनाव अधिकारी है। उन्होंने आगे बताया कि चुनाव मूल रूप से 2025 में होने थे (चेयरमैन मानसिंह पटेल और वाइस-चेयरमैन राजेश पाठक का कार्यकाल खत्म हो रहा था) लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों और चुनाव आयोग के ‘विशेष गहन संशोधन अभियान’ (Special Intensive Revision drive) के कारण तब चुनाव नहीं हो सके। राजेश पाठक ने कहा, “इस वजह से कोऑपरेटिव बॉडी के चुनाव में देरी हुई। इसलिए, एक कस्टोडियन को इंचार्ज बनाया गया।”

कांग्रेस ने क्या कहा?

PPHRS के कम से कम तीन उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए मैंडेट नहीं दिया था। कोऑपरेटिव बॉडी के चुनावों में मैंडेट सिस्टम लागू करने के लिए बीजेपी की आलोचना करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता तुषार चौधरी ने कहा, “मैंडेट देने से डायरेक्टर पहले से ही पार्टी के कहने पर काम करने के लिए बंध जाते हैं और उन्हें खुली छूट मिल जाती है, जिससे भ्रष्टाचार होता है। हमें पता चला है कि बीजेपी पांच सीटें बिना किसी मुकाबले के जीत गई है। PPHRS के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमने उन्हें (समिति के उम्मीदवारों को) सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। हम बाकी 11 सीटों पर (BJP को) कड़ी टक्कर देंगे।”

कांग्रेस के सूरत ज़िला अध्यक्ष और पूर्व विधायक आनंद चौधरी ने दावा किया, “उमरपाड़ा से PPHRS उम्मीदवार सौंजी वसावा के प्रस्तावक रवींद्र वसावा दो दिन से लापता हैं। हमने कोशिश की लेकिन उनका पता नहीं लगा सके। इसी वजह से हमने अपने सभी 11 उम्मीदवारों को राज्य के बाहर सुरक्षित जगह पर भेज दिया, ताकि BJP उन्हें अपने फ़ॉर्म वापस लेने के लिए मजबूर न कर सके।”

बीजेपी को जीत का भरोसा

हालांकि जब यह रिपोर्ट फाइल की गई थी, तब पार्टी ने किसी के लापता होने की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। राजेश पाठक ऐसे पांच लोगों में हैं, जो बिना चुनाव लड़े जीत चुके हैं। उन्होंने कहा, “हम (BJP) सुमुल डेयरी में पक्का सत्ता में बने रहेंगे। सुमुल को दूध सप्लाई करने वाले किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी के कुछ सदस्य PPHRS से चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वे 4 जुलाई से पहले अपने फॉर्म वापस ले लेंगे।” राजेश पाठक ने मांगरोल सीट से जीत हासिल की है।

जिन पांच सीटों पर बिना चुनाव लड़े चुनाव हुए, उनमें चोर्यासी, मांगरोल, कामरेज, पलसाना और बारडोली शामिल है। चोर्यासी में 16 वोट हैं, जहां से लोकल बीजेपी विधायक संदीप देसाई जीते। वहीं अभी के वाइस चेयरमैन राजेश पाठक मांगरोल से, भरतसिंह सोलंकी पलसाना से, बलवंत पटेल कामरेज से और अजीत पटेल बारडोली से जीते हैं।

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