कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को जोरहाट से टिकट दिया गया है। असम में कांग्रेस विधायक दल के नेता देबब्रत सैकिया आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में नाजिरा सीट से चुनाव लड़ेंगे।