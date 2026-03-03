कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को जोरहाट से टिकट दिया गया है। असम में कांग्रेस विधायक दल के नेता देबब्रत सैकिया आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में नाजिरा सीट से चुनाव लड़ेंगे।
कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, गौरव गोगोई को जोरहाट से टिकट
असम में कांग्रेस विधायक दल के नेता देबब्रत सैकिया आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में नाजिरा सीट से चुनाव लड़ेंगे।
Written by जनसत्ता न्यूज डेस्कEdited by shruti srivastava
गुवाहाटी
Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा राज्य समाचार (Rajya News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।First published on: 03-03-2026 at 20:41 IST