भाजपा के विकास को कांग्रेस ने ‘शोले’ के अंदाज में ऐसे दिया जवाब

गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नायाब तरीके अपनाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान के लिए फिल्म ‘शोले’ को चुना है। पार्टी ने फिल्म के दो कैरेक्टर ‘जय’ (अमिताभ बच्चन) और ‘मौसी’ के बीच ‘वीरू’ (धर्मेंद्र) की ‘बंसती’ से शादी कराने को लेकर हुई बातचीत को दिलचस्प तरीके से पेश किया है। गुजरात में विपक्षी पार्टी ने इसके जरिये भाजपा के विकास के दावे को बिल्कुल अलग अंदाज में खारिज किया है।

UP Police SI Admit Card 2017: जारी हुए एडमिट कार्ड, यहां से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र

This is brilliant stuff by Congress pic.twitter.com/mRi1ON9HaN

— Joy (@Joydas) December 7, 2017