राजस्थान में बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के एक वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस ने उन पर हमला बोला है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद के बर्ताव की आलोचना की है। पूर्व सांसद जौनापुरिया का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे लेकर उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक मुस्लिम महिला का नाम पता चलने पर उसे दिया गया कंबल वापस ले लिया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

यह घटना रविवार दोपहर को टोंक जिले की निवाई तहसील के करेड़ा बुजुर्ग गांव के मंदिर परिसर में कंबल बांटने के कार्यक्रम के दौरान हुई।

पूर्व सांसद जौनापुरिया प्रधानमंत्री मोदी के 28 फरवरी को अजमेर में प्रस्तावित दौरे के लिए लोगों को आमंत्रित करने गए थे।

…कंबल लेने का कोई अधिकार नहीं

वायरल वीडियो में जौनापुरिया को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं उन्हें कंबल लेने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्व सांसद का कहना है कि यह उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था और इसका किसी भी सरकारी योजना से कोई संबंध नहीं है।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद युवा कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने गांव जाकर महिलाओं को कंबल बांटे और बीजेपी पर लोगों को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसको लेकर सोमवार को गांव में व‍िरोध प्रदर्शन भी हुआ। कांग्रेस नेताओं ने जौनापुरिया की निंदा करते हुए कहा, ”एक जनप्रतिनिधि जो सांसद रहे हों, वह इस तरह की हरकत करें यह बिल्कुल निंदनीय है।”

डोटासरा बोले- घोर निंदनीय

राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ने कहा कि पूर्व सांसद जौनापुरिया द्वारा गरीब मुस्लिम महिला से कंबल वापस लेना एवं अपमानजनक व्यवहार करना शर्मनाक और घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा, “जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति एवं आरएसएस की विचारधारा नफरत, ध्रुवीकरण और बांटने की हो, तो जमीनी स्तर पर बीजेपी नेताओं का ऐसा घटिया बर्ताव सामने आना आश्चर्य की बात नहीं है।’

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जौनापुरिया की आलोचना करते हुए कहा, “बीजेपी व आरएसएस की मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनाओं की व्याख्या में करुणा के बजाय नफरत झलकती है। एक गरीब, जरूरतमंद महिला को कंबल देने से वंचित करना और उसका अपमान करना बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है।” उन्होंने कहा, “धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी है।”

टोंक-सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद हरीश चंद्र मीणा ने भी जौनापुरिया के व्यवहार की आलोचना की है। उन्होंने कहा, “जौनापुरिया द्वारा मुस्लिम रोजेदार महिलाओं से किया गया व्यवहार न केवल निंदनीय है बल्कि इस देश के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने वाली सोच का परिणाम है।”

कंबल बांटे, जौनापुरिया का पुतला फूंका

इस बीच युवक कांग्रेस के नेता विक्रम चौधरी ने करेड़ा गांव का दौरा किया और मुस्लिम महिलाओं को कंबल बांटे। उन्होंने पूर्व सांसद पर सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा,” बीजेपी की तुच्छ सोच लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने की है।’ वहीं सोमवार को गांववाले इकट्ठा हुए और पूर्व सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।

विरोध प्रदर्शन के दौरान जौनापुरिया का पुतला फूंका। प्रदर्शन का नेतृत्व निवाई के पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेश चौधरी ने किया। उन्होंने कहा, ‘हमारे गांव की महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’

