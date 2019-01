प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (19 जनवरी, 2019) को लार्सन एंड टूर्बो के बख्तरबंद सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स का मुआयना करने के दौरान होवित्‍जर पर सवार हुए। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह एक होवित्‍जर पर खड़े नजर आ रहे हैं। मोदी ने ट्वीट किया, ‘एल एंड टी के आर्मर्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स में टैंकों का मुआयना करते हुए।’ हालांकि प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा गया कि पीएम जिसे टैंक कह रहे हैं वो टैंक नहीं है। शनिवार को ट्वीट में लिखा, ‘प्रिय पीएम मोदी। यह एक टैंक नहीं है। यह अपने आम चले वाला होवित्जर है। उम्मीद है कि आपने गलती से राफेल के बजाय एक बीप्लैन नहीं खरीदा।’

बता दें कि होवित्जर को लेकर पीएम मोदी ने इससे पहले एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ‘मैं अत्याधुनिक के9 वज्र स्वचालित होवित्जर के निर्माण के लिए लार्सन एंड टुब्रो की समूची टीम को बधाई देता हूं। यह भारत के रक्षा क्षेत्र एवं देश की सुरक्षा के दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान है।’’ उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘रक्षा क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने का हमारा प्रयास है। मैं खुश हूं कि निजी क्षेत्र भी इस प्रयास के लिए मदद और अहम योगदान दे रहे हैं।’

Checking out the tanks at L&T’s Armoured Systems Complex in Hazira. pic.twitter.com/zf7wRrbX7Y

Dear PM Modi, that’s not a tank. It’s a self-propelled howitzer. Hope you didn’t mistakenly buy a bi-plane instead of the Rafale. https://t.co/Rc6OWPHeas

— Congress (@INCIndia) January 19, 2019