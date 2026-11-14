कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए नए प्रदेश प्रभारी के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल की ओर से शनिवार को जारी किए गए पत्र के मुताबिक बी.एम. संदीप को राज्य में पार्टी का नया प्रभारी बनाया गया है।

केसी वेणुगोपाल ने बताया है कि यह नियुक्ति कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। पार्टी ने अब तक तेलंगाना में कांग्रेस की प्रभारी रहीं मीनाक्षी नटराजन के काम की सराहना की है।

Congress President Mallikarjun Kharge appoints BM Sandeep as the AICC In-charge of Telangana with immediate effect pic.twitter.com/eSIbSza8yU — ANI (@ANI) November 14, 2026

तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है और राज्य में दिसंबर 2028 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री रेड्डी ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस राज्य में एक बार फिर से सरकार बनाएगी।

सीएम रेड्डी ने कहा था कि तेलंगाना में परिसीमन के बाद विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और ऐसा मई-जून 2029 में होने की संभावना है।

रेड्डी ने कहा था कि परिसीमन के बाद तेलंगाना विधानसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 119 से बढ़कर 182 और लोकसभा सीटों की संख्या 17 से बढ़कर 26 हो सकती है। रेड्डी ने दावा किया था कि परिसीमन होने के बाद जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस राज्य में 26 में से 20 लोकसभा सीटें जीतेगी और राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे।

बीआरएस को किया था सत्ता से बाहर

2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने के. चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को सत्ता से बाहर कर दिया था। मुख्यमंत्री रेड्डी ने हाल ही में कहा था कि बीआरएस लगातार अंदरूनी झगड़ों से जूझ रही है और तेलंगाना के मतदाताओं ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उसे नकार दिया है।

रेड्डी ने तेलंगाना में बीआरएस के एक दशक के शासन को कुशासन बताया था और कहा था कि उसके शासनकाल में राज्य पर 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया। तेलंगाना में इस साल फरवरी में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपना दबदबा बरकरार रखा था।

यह भी पढ़ें- सीट शेयरिंग को लेकर सपा से बात शुरू करेगी कांग्रेस

उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ में शनिवार को दावा किया है कि दोनों पार्टियां जल्द सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू करेंगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।