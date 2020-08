राजस्थान में कांग्रेस की आपसी कलह खत्म होने के बाद पार्टी ने फेरबदल किया है। कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया है। वह अविनाश पांडे की जगह लेंगे।

पार्टी में हाल ही में हुई कलह को लेकर कांग्रेस ने एक तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। जिससे की पार्टी में सबकुछ सुचारू रूप से चल सके। इस समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन शामिल किए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया था। इस फैसले का पायलट और गहलोत दोनों ने स्वागत किया था।

Congress constitutes a committee with senior party leader Ahmed Patel, KC Venugopal (AICC General Secretary, Incharge Organisation) & Ajay Maken (AICC General Secretary, Incharge, Rajasthan) as its members to ‘oversee & follow up smooth resolution of recent issues in #Rajasthan‘. https://t.co/4JQy9o6kkp

— ANI (@ANI) August 16, 2020