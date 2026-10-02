कांग्रेस ने शुक्रवार को पंजाब के लिए अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। विधायक परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। परगट सिंह हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं।

इससे पहले शुक्रवार दिन में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कांग्रेस हाईकमान से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं।

भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान परगट सिंह पंजाब में शिक्षा और खेल मामलों के मंत्री रहे हैं। परगट सिंह को पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। मौजूदा वक्त में वह जालंधर कैंट सीट से विधायक हैं। परगट सिंह पंजाब की राजनीति में प्रभावशाली माने जाने वाली जट सिख बिरादरी से आते हैं।

