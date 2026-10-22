मुंबई की बिगड़ती हवा की गुणवत्ता पर चिंता जाहिर करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि प्रदूषण के मामले में यह शहर दिल्ली से भी आगे निकल गया है। कोर्ट ने त्योहारों के दौरान शोर और वायु प्रदूषण को रोकने के आदेशों को लागू न करने पर नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई।

कोर्ट ने सवाल उठाया कि इन उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी ‘इमरजेंसी सिचुएशन’ के बावजूद चैन से कैसे सो सकते हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ड्यूटी में लापरवाही के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

कोर्ट ने पाया कि पुलिस प्रशासन आदेशों को लागू करने में बेहद सुस्त है। इन आदेशों में जुलूसों के दौरान इस्तेमाल होने वाले साउंड सिस्टम के लिए लाइसेंस दिखाना और त्योहारों के दौरान सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना शामिल था।

कोर्ट ने अधिकारियों की चेतावनी दी

हाई कोर्ट ने मंगलवार की दक्षिण मुंबई की एक घटना का जिक्र किया, जहां क्रॉफर्ड मार्केट के पास एक पुलिस स्टेशन के सामने व्यस्त सड़कों पर पटाखे फोड़े गए। कोर्ट ने इसे अपने आदेशों का खुलेआम उल्लंघन बताया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि दोषी अधिकारियों का कार्रवाई न करना संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के तहत नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है, जिसके लिए सजा और मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

त्योहारों के दौरान शोर-शराबे और सड़कों पर पटाखे फोड़ने से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी और जस्टिस नीला के. गोखले की बेंच ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे सभी पुलिस स्टेशन प्रभारियों के साथ बैठक करें और यह सुनिश्चित करें कि कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन हो।

कोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आयुक्तों को भी निर्देश दिया कि वे 26 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में मौजूद रहें और कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दें। इन कदमों में सार्वजनिक नोटिस जारी करना, समाचार और सोशल मीडिया के जरिये जागरूकता अभियान चलाना शामिल है, ताकि पटाखों से होने वाले शोर और जहरीले प्रभावों के बारे में लोगों को बताया जा सके।

जब उन्हें बताया गया कि उस समय मुंबई देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था, तो जस्टिस कुलकर्णी ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, “यह चौंकाने वाला है। शहर में समुद्र की हवा आती है, यहां काफी खुली जगहें हैं, समुद्र का पूरा खुलापन है, फिर भी हमें इसका सामना करना पड़ रहा है। आप (अधिकारियों को) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुंबई का आसमान साफ ​​रहे।”

हमें नहीं पता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं- जस्टिस कुलकर्णी

न्यायाधीश ने आगे कहा, “ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेशन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डेवलपर्स और उनके कंस्ट्रक्शन के कामों को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। उन्हें जुर्माना वसूलना चाहिए। लोग परेशान हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सुबह की सैर करना असंभव हो गया है, स्मॉग बहुत खतरनाक है और हमें नहीं पता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।”

जस्टिस गोखले ने न्यूज रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारी मुंबई के सबसे साफ इलाकों की एक्यूआई रीडिंग्स का हवाला देकर यह दावा कर सकते हैं कि प्रदूषण का लेवल कम हो गया है, जबकि वे ट्रैफिक सिग्नल और झुग्गी-झोपड़ियों के पास की हवा की क्वालिटी को नजर अंदाज कर रहे हैं।

अधिकारी चैन की नींद कैसे सो पाते हैं- जज

जज ने कहा, “हमें नहीं पता कि वे (सिविल और पुलिस ऑफिसर) भी वही हवा सांस ले रहे हैं जिसमें हम सांस ले रहे हैं या उनकी हवा अलग है जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है।” यह देखते हुए कि मुंबई प्रदूषण के लेवल में दिल्ली से आगे निकल गया है, जस्टिस कुलकर्णी ने कहा, “हमें समझ नहीं आता कि जिन्हें इसे लागू करना है, वे चैन की नींद कैसे सो पाते हैं, क्योंकि यह उनकी तरफ से एक इमरजेंसी है। उनके अपने डिपार्टमेंट के लिए, यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसका सामना लाखों लोग कर रहे हैं।”

दृश्यता पर जस्टिस कुलकर्णी ने जाहिर की चिंता

मंगलवार को दृश्यता 500 मीटर से कम हो जाने पर चिंता जताते हुए जस्टिस कुलकर्णी ने कार्रवाई न होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “अगर हालात ऐसे हैं, तो किसे परवाह है? इसके ऊपर पटाखों से होने वाला प्रदूषण भी है। (पटाखे फोड़ने में) शायद 15-20 मिनट का मजा मिल जाए, लेकिन अंततः हवा में और ज्यादा जहरीले तत्व घुल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रदूषक शरीर के किस हिस्से में जाकर जमा हो रहे हैं। आप प्रकृति पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको इंसानी आदतों को बदलना होगा। हम नहीं चाहते कि मुंबई के लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले एक्यूआई स्तर देखना पड़े।”

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दशहरे के अगले दिन बुधवार को मुंबई की सुबह धुंध की मोटी चादर के साथ हुई। यूएस बेस्ड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन IQAir के मुताबिक, मुंबई दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच गई। इस दौरान शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 165 दर्ज किया गया। इस स्तर के साथ मुंबई उस समय भारत का सबसे प्रदूषित शहर भी बन गई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…