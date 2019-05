हाल ही में राजस्थान के अलवर में गैंगरेप का मामला सामने आया था जिसके बाद अब जम्मू- कश्मीर के बांदीपुर जिले के संबल में तीन साल की एक बच्ची के साथ हैवानियत की खबर सामने आई है। यानी महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में जम्‍मू एवं कश्‍मीर की पूर्व मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए इस घटना पर रोष व्यक्त किया और आरोपियों को सजा देने की बात की। मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए लिखा- ‘संबल में 3 साल की एक लड़की से बलात्कार के बारे में सुनकर सदमे में हूं। किस तरह के पथभ्रष्‍ट लोग ऐसे घृणित कार्यों को अंजाम देते होंगे? समाज अक्सर महिलाओं को अवांछित ध्यान आकर्षित करने के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन इसमें उस मासूम की क्या गलती थी? उन्‍होंने शरिया कानून का जिक्र करते हुए लिखा, ‘ऐसे वक्त में शरिया कानून अधिक असरदार प्रतीत होता है, जिसमें बच्‍चों के साथ ऐसे घृणित वारदात को अंजाम देने वालों की पत्‍थर मारकर जान ले ली जाती है।’

Mortified to hear about the rape of a 3 yr old girl in Sumbal. What kind of a sick pervert would do this?Society often blames women for inviting unwanted attention but what was this child’s fault?Times like these, Shariah law seems apt so that such paedophiles are stoned to death

