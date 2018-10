उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार (28 सितंबर) की रात एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की गोली मारकर हत्या के बाद अरविंद केजरीवाल ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा को हिंदुओं का कातिल बताया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एएनआई के अनुसार, केजरीवाल के उपर जाति और धर्म के अाधार पर नफरत फैलाने और भाजपा नेताओं को बदनाम करने के आरोप में मामला दर्ज करवाया गया है। दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 153 ए, 295ए, 504 और 505 तथा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई है। दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था, “विवेक तिवारी तो हिंदू था? फिर उसको इन्होंने क्यों मारा? भाजपा के नेता पूरे देश में हिंदू लड़कियों का रेप करते घूमते हैं। अपनी आंखों से पर्दा हटाइए। भाजपा हिंदुओं की हितैषी नहीं है। सत्ता पाने के लिए अगर इन्हें सारे हिंदुओं का कत्ल करना पड़े तो यह दो मिनट भी नहीं सोचेंगे।”

Lawyer Ashwini Upadhyay has lodged complaint against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in Delhi’s Tilak Marg police station under sections 153A, 295A, 504 & 505 IPC & Section 67 of IT Act for promoting enmity on the grounds of caste & religion & defaming BJP leaders. pic.twitter.com/Tcbv4Wdywn

