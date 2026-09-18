देश भर की सड़कों पर भारी वाहनों से हो रहे प्रदूषण से निपटने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। ये नियम पुराने नियमों की जगह लेंगे और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नकेल कसेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नए नियमों का प्रारूप तैयार किया है। नियमों को केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 2026 के नाम से जाना जाएगा।

नए नियम प्रारूप पर आगामी तीस दिन तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकती है। आने वाले सर्दी के मौसम में इन नियमों को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि हर साल दिल्ली- एनसीआर सहित आसपास के राज्यों को गंभीर वायु प्रदूषण के संकट से जूझना पड़ता है।

महमूद अहमद के आदेश से अधिसचूना जारी की गई

नए नियमों से जुड़े प्रारूप के संबंध में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अपर सचिव महमूद अहमद के आदेश से अधिसचूना जारी की गई है। अधिसूचना के मुताबिक नए नियम के तहत प्रदूषण फैलाने वाहनों की जांच होगी। इसमें भारी वाहन श्रेणी के वाहनों को रखा गया है।

इसके तहत देश में 3500 किलोग्राम से अधिक भार ले जाने वाले वाहन और इन वाहनों में प्रयोग होने वाले उपकरण की जांच (इगनिशन) को एम व एन श्रेणी के वाहनों में रेट्रोफिटिंग एमिशन कंट्रोल डिवाइस एआइएस 228 की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। प्रावधान के इस बदलाव से इन वाहनों पर भी नई तकनीक के वाहनों की जांच लागू हो जाएगी। जिससे प्रदूषक तत्वों में कमी लाने में मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि इस तकनीक का प्रयोग पुराने वाहनों में प्रदूषण कम करने के लिए किया जाता है। भारी वाहन का सीधा संबंध वायु प्रदूषण से है। ये वाहन डीजल चालित होते हैं, जो कि हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ाने का बड़ा कारक है।

सर्दियों के दौरान दिल्ली- एनसीआर समेत पड़ोसी राज्यों में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब हो जाता है और इस वजह से हर साल बंदिशें लगानी पड़ती हैं। इसके बाद भी इसमें सुधार नहीं हो पाता है। हालांकि इन वाहनों की हिस्सेदारी परिवहन तंत्र में केवल तीन ही फीसद तक होती है लेकिन ये प्रदूषण का बड़ा कारक बनते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आने वाले 92 फीसद भारी वाहन यहां स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

प्रावधानों के मुताबिक दस फीसद तक अधिक भार (ओवर लोड) होने पर वाहन पर कोई शुल्क या जुर्माना नहीं लगता। लेकिन जब भार 10 से 40 फीसद हो जाता है, तो इस स्थिति में उल्लंघनकर्ता को टोल दर का दोगुना शुल्क देना होता है। 40 फीसद से अधिक होते ही यह शुल्क चार गुना तक हो जाता है। यह शुल्क फास्टैग से काटा जाता है और इसका रिकार्ड ई वाहन पर दर्ज किया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के तहत ओवर लोड गाड़ी पर 20000 का मूल जुर्माना और प्रत्येक टन के हिसाब से 2000 के अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान है।

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हर साल सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर होता है और खराब हवा लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू होने पर प्रदूषण नियंत्रण के तहत हजारों डीजल ट्रकों को दिल्ली की सीमाओं पर रोक दिया जाता है और उन्हें राजधानी में एंट्री की अनुमति नहीं मिलती। अब इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के आसपास पांच मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की योजना बनाई गई है जिससे इन ट्रकों का माल बिना बाधा अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…