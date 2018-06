पश्चिम बंगाल के एक प्राइवेट अस्पताल के ऊपर लापरवाह करने का आरोप लगाया गया है। एक मरीज के परिवार ने कोलंबिया एशिया अस्पताल के ऊपर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। मरीज के पति अभिजीत साहा का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उसकी पत्नी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अभिजीत का कहना है कि उसकी पत्नी की सर्जरी करते वक्त उसके शरीर में गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी किडनी और फेफड़े खराब हो गए। कोलकाता के बिधन नगर पुलिस स्टेशन में अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत की पत्नी बैसाखी साहा के पेट में दर्द था, जिसके बाद उसे 5 जून को कोलंबिया एशिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी सर्जरी हुई। सर्जरी के दौरान उसके शरीर में एबी+ ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया, जबकि मरीज का ब्लड ग्रुप ए+ था। गलत ग्रुप का खून चढ़ने के कारण अब बैसाखी की तबीयत काफी गंभीर हो गई है और इस वक्त उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। बैसाखी इस वक्त अस्पताल की लापरवाही के कारण जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वहीं अभिजीत ने बताया है कि लापरवाही के बाद भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से उसे बिल अदा करने को लेकर दबाव बनाया जा है।

I admitted my wife to ColumbiaAsia hospital on 5 June, she was infused blood of a wrong group during surgery. Her lungs & kidneys are damaged. Administration threatening to stop treatment if I don't pay bills, already paid Rs 2.5 lakh, also written to CM: Abhijit Saha, #Kolkata pic.twitter.com/lbMevKqAfn

