हाल ही में भारतीय वायु सेना के एक विंग कमांडर चर्चा में आए, जिन पर आरोप लगा कि वे हनी-ट्रैप में फंसकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी दे रहे थे। हालांकि इंटरनेट ने जासूसों को भर्ती करना आसान बना दिया है, लेकिन पैसे का लालच आज भी वह मुख्य कारण है, जिसकी वजह से लोग अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हैं।

हम इंडियन एयरफोर्स के उन उच्च-पदस्थ अधिकारियों में से एक के मामले को फिर से देखेंगे, जो जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। 1980 के दशक की शुरुआत में, एयर वाइस मार्शल केनेथ ह्यूबर्ट लार्किन्स और उनके भाई मेजर जनरल फ्रैंक डी लार्किन्स को अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया और दोषी ठहराया गया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल बाद जब हाई कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी, तो वे जमानत पर रिहा होने के बाद गायब हो गए और तब से उनका कोई सुराग नहीं मिला है।

शानदार करियर और 1983 का स्टिंग ऑपरेशन

एयर वाइस मार्शल लार्किन्स एक पायलट थे, जिन्हें सितंबर 1948 में कमीशन मिला था। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे लार्किन्स ने विंग कमांडर के तौर पर पटियाला में नंबर 6 एलिमेंट्री फ्लाइंग ट्रेनिंग यूनिट की कमान संभाली थी। बाद में, एयर कमोडोर के पद पर रहते हुए उन्होंने चंडीगढ़ में 12 विंग के एयर ऑफिसर कमांडिंग के रूप में काम किया। 1980 में, जम्मू-कश्मीर में एओसी के पद पर रहते हुए वे रिटायर हुए।

1983 में, जासूसी के आरोपों के चलते लार्किन्स भाइयों को लेफ्टिनेंट कर्नल जसबीर सिंह और एक आम नागरिक जसपाल सिंह गिल के साथ गिरफ्तार किया गया था। बाद में, अपील करने पर हाई कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल जसबीर और जसपाल सिंह को बरी कर दिया। इस पूरे मामले की शुरुआत नवंबर 1983 में हुई, जब एयर वाइस मार्शल (बाद में एयर मार्शल बने) एस. राघवेन्द्रन ने पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत भेजी।

उन्होंने आरोप लगाया कि उस साल मार्च में, ग्रुप कैप्टन (बाद में एयर कमोडोर बने) जसजीत सिंह ने उन्हें बताया कि एवीएम लार्किन्स उन्हें भारतीय वायु सेना के सीक्रेट विमान मैनुअल सौंपने के लिए कह रहे थे। इसके बदले में, हर दस्तावेज के लिए 20000 रुपये देने का प्रस्ताव दिया गया था।

यह मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। उनकी मंजूरी से, ग्रुप कैप्टन जसजीत सिंह को विमान से जुड़े टेंडर का एक मैनुअल लार्किन्स को देने की अनुमति दी गई, ताकि इस मामले की पूरी गंभीरता और विदेशी खुफिया नेटवर्क की जानकारी का पता लगाया जा सके। एवीएम केएच लार्किन्स की निगरानी करने पर उनके भाई, मेजर जनरल एफडी लार्किन्स के साथ उनके संबंधों का खुलासा हुआ।

नई दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद 11 नवंबर 1983 को दोनों भाइयों के घरों पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान दो आपत्तिजनक किताबें और सीक्रेट लिखी हुई दो फोटोकॉपी मिलीं। इसके अलावा, विदेशी शराब की 18 बोतलें और बिना लाइसेंस वाली 12-बोर की एक बंदूक भी बरामद हुई।

सीआईए हैंडलर्स, मिग मैनुअल और राजनयिकों को देश से निकाला जाना

गिरफ्तारी के तुरंत बाद, मेजर जनरल लार्किन्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर पैसे कमाने के लिए एक साजिश रची थी। इसमें वे सीआईए एजेंट भी शामिल थे जो ‘जॉकी’, ‘बेन’, ‘जॉन’ और ‘बड’ जैसे कोड नेम का इस्तेमाल कर रहे थे।

अमेरिकी एजेंटों ने मेजर जनरल लार्किन्स से सेना से जुड़ी बेहद अहम खुफिया जानकारी मांगी थी। इसमें ये बातें शामिल थीं, अगला सेना प्रमुख कौन बनेगा, क्या श्रीनगर और लेह के बीच रात में सेना के काफिले आते-जाते हैं, नए उपकरणों की विशेष ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजे गए अधिकारियों और उनके रैंक की जानकारी और भारत में मौजूद उन रूसी तकनीशियनों के बारे में जानकारी, जो भारतीय सेना के जवानों को नए रूसी उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे।

नवंबर या दिसंबर 1982 के आसपास, जॉन नाम के एजेंट ने मेजर जनरल लार्किन्स से मिग-21, मिग-23 और मिग-25 विमानों के तकनीकी मैनुअल मांगे। हर एक मैनुअल की कीमत 20000 से 40000 रुपये के बीच थी। मेजर जनरल लार्किन्स ने अपने भाई को यह बात बताई, जिसने वे मैनुअल हासिल किए और सीआईए अधिकारियों को सौंप दिए। जांच में यह भी पता चला कि एयर वाइस मार्शल लार्किन्स अक्सर नई दिल्ली स्थित एयर हेडक्वार्टर जाते थे। वहां वे अपने जूनियर्स और पुराने साथियों से उन विषयों पर बात करते थे, जिनके बारे में उनके भाई ने जानकारी मांगी थी।

बाद में अधिकारियों ने इन कोड नेम के पीछे छिपे अमेरिकी अधिकारियों की पहचान कर ली, ‘जॉकी’ असल में अमेरिकी दूतावास में अताशे फैफियल मारियानी था, ‘बेन’ अमेरिकी दूतावास में असिस्टेंट अताशे रेनॉल्ड फ्रेडरिक स्टेलच था, ‘जॉन’ अमेरिकी दूतावास का ही एक और अधिकारी हैरी एल. वेदरबे था और ‘बड’ मेजर पॉल मैकिन्ले पिटमैन जूनियर था। भारत सरकार ने इन चारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया और देश से बाहर निकाल दिया।

दोषसिद्धि, जमानत और बिना किसी सुराग के गायब हो जाना

लार्किन्स भाइयों के मुकदमे के दौरान भारतीय वायु सेना के कई अधिकारियों ने गवाही दी। इनमें ग्रुप कैप्टन डी.के. धीमान, ग्रुप कैप्टन ए.के. सिंह, एयर वाइस मार्शल डी.ई. सैटुर, एयर कमोडोर डी.एस. जोग, विंग कमांडर ए.एस. नेगी, एयर कमोडोर एल. एलन और ग्रुप कैप्टन अशोक गोयल शामिल थे।

1985 में, दोनों भाइयों को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और बाद में 1989 में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी अपील खारिज कर दी गई और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी, साथ ही उन्हें आत्मसमर्पण करने और अपनी बाकी सजा काटने का आदेश दिया। हालांकि, दोनों भाई कहीं नहीं मिले और आज तक लापता हैं।

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इंडियन एयरफोर्स के एक विंग कमांडर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को अपने देश के सीक्रेट वॉर प्लान और अहम दस्तावेज शेयर करने का गंभीर आरोप लगा है। पांच महीने पहले इस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था और अब दिल्ली की एक अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…