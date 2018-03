कोयंबटूर: पेरियार की मूर्ति गिराए जाने के बाद बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया, देखें वीडियो

तमिलनाडु में समाज सुधारक रहे पेरियार की मूर्ति गिराए जाने के बाद मूर्ति तोड़ सियासत शुरू हो गई है। ताजी घटना कोयंबटूर से आ रही है। यहां बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया। इस घटना में हमलावरों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। पेट्रोम बम फेंकने का यह मामला चिथापुडुर में सुबह चार बजे का बताया जा रहा है। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच-पड़ताल कर रही है। अच्छी बात यह रही कि जब अज्ञात हमलावरों ने पेट्रोल बम फेंका था, तब कार्यालय बंद था। बीजेपी कार्यालय पर इस हमले से पहले तमिलनाडु में पेरियार की प्रतिमा को हथौड़े से तोड़ दिया गया था। बीजेपी नेता एच.राजा के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पेरियार की मूर्ति तोड़ी गई थी। समाज सुधारक की मूर्ति गिराने के आरोप में मुथुकुमारन और फ्रांसिस नाम के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों की मानें तो मुथुकुमारन बीजेपी से जुड़े बताए जा रहे हैं।

Visuals of the Periyar statue being vandalized #PeriyarAfterLenin pic.twitter.com/7fN7JqNBjI

— TIMES NOW (@TimesNow) March 7, 2018