दिल्ली के रोहिणी में कैश-ऑन-डिलीवरी ऑर्डर लेने पहुंचीं दो बहनों पर डिलीवरी बॉय से लूट करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक, बहनों ने डिलीवरी बैग छीनने के लिए कर्मचारी की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका और फिर स्कूटर से उसे पीछे से टक्कर मारकर गिरा दिया। वारदात के करीब 15 घंटे के अंगर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना 25 सितंबर की शाम करीब 7:20 बजे रोहिणी सेक्टर-5 स्थित हनुमान मंदिर के पास हुई। पुलिस के अनुसार, 26 वर्षीय नैन्सी सिंह ने ऑनलाइन सामान मंगाया था और डिलीवरी लेने के लिए घर से बाहर आई थी। आरोप है कि पार्सल लेने के बजाय उसने डिलीवरी कर्मचारी के बैग में रखे कई पार्सल छीनने की कोशिश की।

डिलीवरी कर्मचारी की आंखों में फेंका मिर्च पाउडर

जब डिलीवरी कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो नैन्सी ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और डिलीवरी बैग लेकर भागने लगी। इसी दौरान उसकी 20 वर्षीय छोटी बहन ग्रेसी सिंह स्कूटर से वहां पहुंची। पुलिस के मुताबिक, ग्रेसी ने पीछे से डिलीवरी कर्मचारी को टक्कर मारकर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद दोनों बहनें कई पार्सल लेकर फरार हो गईं।

घटना की सूचना मिलने के बाद बुध विहार थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने लूट करने या लूट का प्रयास करने और जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया।

15 घंटे में पुलिस के हत्थे चढ़ीं दोनों बहनें

रोहिणी के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शशांक जायसवाल ने मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की। टीम में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रमेश, हेड कॉन्स्टेबल राजेश, कुलदीप, राजेश और रश्मि तथा कॉन्स्टेबल विजय और स्वीटी शामिल थे।

पुलिस के मुताबिक, टीम ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच आगे बढ़ाई। करीब 15 घंटे के भीतर दोनों बहनों को रोहिणी के बुध विहार इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया।

फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर चुकी है नैन्सी

पुलिस के अनुसार, दोनों बहनें करोल बाग में किराए के मकान में रहती हैं। नैन्सी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, लेकिन फिलहाल वह बेरोजगार थी। वहीं, उसकी छोटी बहन ग्रेसी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी है। दोनों के माता-पिता रोहिणी सेक्टर-5 में रहते हैं।

पुलिस के मुताबिक, उनके पिता पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उनका भाई भी निजी कंपनी में नौकरी करता है। जांच से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, परिवार आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था और शुरुआती जांच में सामने आया कि बहनों ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लूट की योजना बनाई थी।

पहले से बनाई थी पार्सल लूटने की योजना?

जांचकर्ताओं के अनुसार, नैन्सी ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से महिलाओं के कपड़े और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कई सामान कैश-ऑन-डिलीवरी के जरिए मंगाए थे। पुलिस को शक है कि बहनों ने इन पार्सल को डिलीवरी के दौरान छीनकर बाद में बेचने की योजना बनाई थी।

पहले पुलिस को भी हुआ था शक

पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में यह वारदात संदिग्ध लगी थी। जांचकर्ताओं को आशंका थी कि कहीं घटना पहले से रची गई न हो या डिलीवरी कर्मचारी की भी इसमें कोई भूमिका न हो। हालांकि, बाद में सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी एविडेंस से लूट की पुष्टि हुई।

पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो डिलीवरी कर्मचारी के चेहरे और शर्ट पर मिर्च पाउडर लगा हुआ था। उसका मेडिकल जांच कराया गया, जिसमें उसके पैर में चोट पाए जाने की बात सामने आई।

‘अपनी सुरक्षा के लिए रखती थीं मिर्च पाउडर’

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान दोनों बहनों ने बताया कि वे अपनी सुरक्षा के लिए मिर्च पाउडर साथ रखती थीं। हालांकि, पुलिस अभी इस दावे की जांच कर रही है। पुलिस ने कथित तौर पर लूटे गए तीन पार्सल, वारदात में इस्तेमाल किया गया स्कूटर और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। दोनों बहनों को शुरुआती तौर पर दो दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

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