टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता शेख अब्दुल हाफिज से फोन पर बात की। सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी ने शेख अब्दुल हाफिज को टीएमसी के समर्थन का वादा किया। इससे पहले टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंंडल भी सीजेपी कार्यकर्ता के घर शोक संतप्त परिवार से मिलने पहुंचा था।
कॉकरोच जनता पार्टी ने बताया कि उनके कार्यकर्ता शेख अब्दुल हाफिज 13 अगस्त को ‘स्कूल ठीक करो’ कैंपन के तहत करिसुंडा वेस्ट पारा प्राइमरी स्कूल गए थे। उनके स्कूल में जाने का मकसद वहां के बुनियादी ढांचे में कमियों का पता लगाना था।
सीजेपी कार्यकर्ता ने माफी मांगने से किया इनकार को कर दी पिटाई
सीजेपी का दावा है कि उसी शाम अब्दुल हाफिज के घर पर कुछ हथियारबंद लोग पहुंचे और उन्होंने उससे माफी मांगने वाला एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा। हाफिज से कहा गया कि वो वीडियो में यह कहे कि उसने किसी और के कहने पर स्कूल की हालत के बारे में बताया था।
कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि जब हाफिज यह करने से इनकार कर दिया तो उसे और उसके अब्बा जनाब माफिक को लाठी और लोहे की रॉड से मारा गया। हाफिज के पिता जनाब माफिक की शनिवार रात को बर्धमान मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई।
घटना पर जमकर हो रही सियासत
पश्चिम बंगाल में इस घटना पर जमकर सियासत हो रही है। पुलिस ने इस मामले में शनिवार को आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मामले में लगाए जा रहे आरोपों को गलत बताया है।
TMC के एक नेता ने कहा, “ममता बनर्जी ने अब्दुल हाफिज से बात की और उन्हें अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने उनके पिता की मौत के बाद परिवार के प्रति अपनी एकजुटता भी जाहिर की।”
सीजेपी कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल में बांकुरा जिला इकाई के संयुक्त संयोजक सुखेन बिड भी शामिल थे। उन्होंने कहा, “हम परिवार के साथ खड़े हैं। हम हर कदम पर उनका साथ देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें न्याय मिले।”
यह भी पढ़ें: CJP के दौरे से पहले राजस्थान के स्कूलों में ‘बाहरी’ लोगों की एंट्री पर रोक
सरकार ने आदेश जारी किया कि प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।